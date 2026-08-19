Palmeiras supera a Cerro Porteño y avanza a cuartos de Libertadores por 9no año seguido

Los jugadores del Palmeiras de Brasil festejan tras derrotar a Cerro Porteño de Paraguay en un encuentro de la Copa Libertadores, disputado el miécoles 19 de agosto de 2026 (AP Foto/Jorge Sáenz) AP

En un encuentro celebrado bajo una intensa lluvia en Asunción, el equipo brasileño, tricampeón del torneo y finalista de la pasada edición, se impuso con un cabezazo de Gómez, que ganó el duelo aéreo a la defensa del conjunto local.

“Iremos partido a partido. El objetivo era clasificar hoy”, señaló Gómez. “Tenemos un plantel muy fuerte, con muchas ganas de gloria”.

Palmeiras se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Liga de Quito y Mirassol, que igualaron 1-1 en la ida y definirán este jueves en Ecuador.

En el otro duelo que abrió la jornada de octavos de final, Platense se impuso por penales a Coquimbo Unido.

Más tarde, el vigente campeón Flamengo recibía a Cruzeiro en Río de Janeiro.

En el estadio La Nueva Olla, de Asunción, el partido comenzó con el mismo equilibrio que había marcado el 1-1 de la semana anterior en Sao Paulo.

Después de un cuarto de hora de estudio, ambos clubes protagonizaron sus primeros acercamientos.

Palmeiras amenazó a los 17 minutos con un remate de Joaquín Piquerez que se marchó apenas desviado.

Poco después, Cerro Porteño tuvo su mejor oportunidad con un tiro de Iván Ramírez que pasó rozando el travesaño.

Luego de un tramo de dominio alterno y con pocas llegadas, Palmeiras marcó el tanto de la victoria con un saque de esquina de Jhon Arias, que Gómez cabeceó por encima de la zaga del elenco paraguayo.

“Ese es el camino, jugar cada partido como lo hicimos hoy. Si no es con técnica, tiene que ser con garra. La Libertadores es muy difícil”, analizó Gómez, quien se convirtió en el primer jugador en marcar en nueve ediciones consecutivas del torneo.

En la segunda parte, el conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira estuvo cerca de ampliar la diferencia con otra pelota quieta en la que Arias envió un centro para Murilo, cuyo testarazo fue detenido por el arquero Manuel Roffo.

En el tramo final del compromiso, Cerro Porteño se lanzó al ataque y Palmeiras se refugió en su campo con la firmeza de la defensa conformada por Gómez, Murilo y Alexander Barboza, que se combinaron para completar 20 despejes.

El Ciclón probó a los 88 minutos con un cabezazo de Jonatan Torres y un tiro de Pablo Vegetti, pero el portero Carlos Miguel respondió para mantener su valla imbatida.

Debutante Platense se mete entre los 8 mejores

En Chile, el arquero Juan Pablo Cozzani detuvo el disparo de Salvador Cordero y guio a Platense a un triunfo de 7-6 en la tanda de penales sobre Coquimbo Unido.

Luego del empate 0-0 en el tiempo reglamentario, que mantuvo el 1-1 registrado la semana pasada en el choque de ida, ambos equipos se jugaron su supervivencia en una definición que se extendió hasta los siete cobros por cada bando.

Por el Calamar, que alcanzó los cuartos de final en su primera participación en la Libertadores, anotaron Agustín Lagos, Mateo Mendía, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Cozzani y Martín Barrios.

Platense chocará en la próxima fase con Fluminense.

Antes del yerro de Cordero, Coquimbo contó con los aciertos de Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego Sánchez y Alejandro Azócar.

La oportunidad más clara del encuentro la tuvo Platense a los 89 minutos con un intento de López, que se estrelló en el travesaño.

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FUENTE: AP