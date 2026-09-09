Palmeiras saca ventaja mínima ante Liga de Quito por cuartos de final de Copa Libertadores

Agustin Giay (derecha), de Palmeiras, festeja con su compañero Vitor Roque, tras anotar ante Liga Deportiva Universitaria de Quito durante un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado en Sao Paulo, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Andre Penner) AP

El equipo brasileño, que superó 4-3 al ecuatoriano en una vibrante eliminatoria en la edición de 2025, se impuso con un gol de Agustín Giay a los 26 minutos.

“Intentamos conseguir un marcador más abultado”, dijo el delantero Vitor Roque. “Pero nos vamos muy contentos con el partido y con la victoria”.

El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente fase con el vencedor del duelo entre Fluminense y Platense, que los cariocas dominan 2-0.

Palmeiras fue dominador del compromiso en el estadio Nubank Parque de Sao Paulo, pero no pudo sacar una renta mayor antes de afrontar la vuelta en la altura de 2.850 metros de la capital ecuatoriana, donde el año pasado cayó 3-0 antes de firmar una remontada histórica como local.

El Verdao, tricampeón del torneo, impuso condiciones desde el comienzo con las llegadas por las bandas de los carrileros Giay y Joaquín Piquerez, que se sumaron a la presencia de los atacantes Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López y Vitor Roque.

A pesar de manejar un 60% de posesión de la pelota y registrar 27 remates, el conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira se topó con el arquero Gonzalo Valle, que realizó cinco atajadas y mantuvo la llave abierta.

El primer aviso de los anfitriones llegó a los siete minutos con un disparo de Arias, que Valle despejó por la última línea.

Tras la pausa de hidratación, Palmeiras golpeó primero. Vitor Roque remató y Valle respondió con una gran atajada, pero el rebote quedó servido para Giay, que apareció en el momento justo y anotó de cabeza.

“Tenemos confianza, hemos trabajado con nuestro entrenador y sabemos cómo es jugar allí. Intentaremos conseguir la clasificación”, sostuvo Vitor Roque.

Liga de Quito tuvo dificultades para contener los ataques de los paulistas y antes del descanso se complicó con las amonestaciones a Michael Estrada, Fernando Cornejo y Yerlin Quiñónez.

“El equipo hizo un gran esfuerzo, competimos bien”, indicó el lateral de los visitantes Marcelo Weigandt. “Nos faltó un poco más de serenidad, pero estoy contento. Ahora tenemos el partido en casa”.

Palmeiras acentuó su dominio en la etapa complementaria y volvió a amenazar a los 74 minutos con un saque de esquina de Arias, que Murilo cabeceó y obligó a una estirada providencial de Valle.

A los 82, López se combinó con Arias, quien soltó un disparo dentro del área, pero el central Gian Franco Allala evitó el gol con un bloqueo a ras del suelo.

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FUENTE: AP