Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Una investigación basada en documentos y testimonios expone cómo Roberto Carlos Chamizo González , identificado como amigo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo” , habría acumulado alrededor de 30 hectáreas de terrenos estatales en Habana del Este y desarrollado allí un exclusivo negocio turístico que actualmente es comercializado entre visitantes extranjeros.

El reportaje de CubaNet sostiene que altos funcionarios y oficiales intervinieron durante varios años para facilitar las solicitudes de Chamizo, en ocasiones invocando directamente el nombre del nieto de Raúl Castro.

El resultado fue Hacienda El Patrón , un establecimiento con restaurante, piscina, caballos, actividades acuáticas y alojamientos de glamping que aparece actualmente en el catálogo de excursiones de Gaviota Tours , perteneciente al conglomerado militar GAESA.

El episodio clave se remonta a 2021.

Según el testimonio de Esmeregildo Martínez Gámez , entonces delegado del Ministerio de la Agricultura en La Habana, dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria acudieron a su oficina acompañados por Chamizo.

Uno de los oficiales habría explicado que llegaban por una “tarea de Raulito” .

Para Martínez no existían dudas sobre la identidad mencionada: se trataba de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y hombre de confianza de Raúl Castro.

La solicitud consistía en legalizar urgentemente 6,27 hectáreas que Chamizo ya ocupaba en Habana del Este.

Según el funcionario, le advirtieron además que debía manejar el asunto con “máxima discreción” porque supuestamente constituía una cuestión de “seguridad nacional”.

Las primeras 6,27 hectáreas

Martínez terminó firmando el 15 de agosto de 2021 la Resolución 347, que entregó legalmente las 6,27 hectáreas a Chamizo en usufructo durante 20 años, con posibilidad de renovación.

En esos terrenos comenzó a desarrollarse Hacienda El Patrón.

Pero, según la investigación, aquellas primeras hectáreas serían solamente el comienzo.

Tierras agrícolas utilizadas para actividades turísticas

El problema central señalado en el reportaje es que las tierras habían sido entregadas para fines agropecuarios.

Sin embargo, para 2022 ya existían instalaciones gastronómicas y recreativas.

Según los documentos y testimonios citados, las inversiones no se correspondían con la finalidad principal que justificaba la entrega de terrenos agrícolas estatales: la producción de alimentos.

Chamizo habría comenzado entonces a reclamar nuevas áreas pertenecientes a la Empresa Agropecuaria Bacuranao.

Su objetivo, según relató a Martínez, era desarrollar un proyecto de ecoturismo destinado a visitantes extranjeros.

Quería vaquerías y terrenos estatales productivos

Las nuevas áreas solicitadas tenían una particularidad importante.

No eran simplemente tierras abandonadas.

Según la investigación, algunas pertenecían al programa estatal de genética bufalina y contaban con vaquerías, animales, trabajadores e instalaciones productivas.

La funcionaria Yuliet Caballero Reina se habría opuesto a entregar parte de esos recursos porque significaría perder algunas de las mejores vaquerías productoras de la unidad.

Eso afectaría tanto los resultados de la empresa como los ingresos de sus trabajadores.

Una presa también quedó dentro del proyecto

La investigación describe otro episodio polémico.

Chamizo habría cercado una presa que no formaba parte originalmente de las tierras concedidas.

El embalse era utilizado para que bebieran los búfalos pertenecientes a la empresa estatal.

Los animales, según el testimonio recogido, comenzaron a romper las cercas para poder acceder nuevamente al agua.

Actualmente esa misma presa forma parte de la experiencia turística de Hacienda El Patrón y es presentada como un lago donde se realizan actividades como paseos en kayak.

“La presa me la dieron los jefes”

Cuando Martínez intentó exigir que se corrigieran las irregularidades antes de autorizar nuevas tierras, Chamizo habría respondido que era independiente y podía hacer lo que quisiera.

Sobre la presa, aseguró que se la habían entregado “los jefes”.

Según Martínez, con esa expresión se refería a El Cangrejo y al primer ministro Manuel Marrero Cruz.

La investigación afirma que posteriormente el propio ministro de Agricultura llamó para presionar al funcionario después de que Chamizo amenazara con elevar directamente su reclamación a Marrero.

Altos funcionarios visitaron personalmente la hacienda

Para comienzos de 2023, la ampliación de El Patrón habría escalado hasta niveles superiores del Gobierno.

El entonces viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el ministro de Agricultura Ydael Jesús Pérez Brito visitaron personalmente el establecimiento.

Según Martínez, Tapia explicó que había acudido por indicaciones superiores para agilizar los trámites destinados a entregar más terrenos a la hacienda y “cuidar a los jefes”.

Otras 21,71 hectáreas

Horas después se creó una comisión ministerial para atender las solicitudes.

La investigación sostiene que el 12 de abril de 2023 fueron entregadas a Chamizo otras 21,71 hectáreas.

Para mediados de ese año, ya figuraba legalmente como usufructuario de 27,98 hectáreas.

A estas se habría añadido otro expediente correspondiente a 2,3 hectáreas.

El resultado:

aproximadamente 30 hectáreas de terreno.

Según Martínez, esa superficie era casi cinco veces superior al promedio entregado a un productor que comienza.

Campesinos esperando mientras ministros intervenían por Chamizo

El contraste descrito por la investigación resulta particularmente significativo.

Mientras Chamizo reclamaba nuevas áreas productivas para ampliar su proyecto turístico, alrededor de 20 solicitudes de campesinos interesados en recibir tierras para producir alimentos permanecían pendientes en las oficinas de Bacuranao.

Ellos debían seguir los procedimientos administrativos normales.

Las solicitudes de Chamizo, en cambio, habrían movilizado a ministros, viceministros y un viceprimer ministro.

Ahora buscaría otras 70 hectáreas

La expansión tampoco habría terminado.

Según la investigación, al cierre del reportaje en septiembre de 2026, Chamizo esperaba la legalización de otras 70 hectáreas y ya habría comenzado a ocupar gradualmente parte de esas áreas.

De concretarse completamente esa expansión, el proyecto alcanzaría una superficie considerablemente mayor a las primeras 6,27 hectáreas concedidas en 2021.

De finca agrícola a destino de lujo

Hacienda El Patrón ofrece actualmente una experiencia muy diferente a la imagen tradicional de una explotación agropecuaria.

La investigación describe:

piscina, tumbonas, jardines, caballos, kayak, masajes, yoga, restaurante y alojamientos de glamping con piscinas privadas.

El concepto combina elementos rurales con servicios propios del turismo de lujo.

Gaviota vende la excursión por 109 dólares

Uno de los vínculos más relevantes aparece en la comercialización.

CubaNet sostiene que Hacienda El Patrón es el único establecimiento “privado” incorporado al catálogo de excursiones de Gaviota Tours, agencia perteneciente a GAESA.

La excursión tendría un precio de 109 dólares por persona.

Dos operadores consultados por el medio aseguraron además que los comerciales recibieron instrucciones de ofrecerla prioritariamente a turistas.

El resultado descrito por la investigación es llamativo: estructuras estatales habrían intervenido para facilitar tierras y recursos y, posteriormente, una agencia del conglomerado militar terminó comercializando el emprendimiento.

La conexión entre Chamizo, El Cangrejo y GAESA

La relación entre ambos hombres no se sustenta únicamente en testimonios sobre la hacienda.

Según fuentes estadounidenses citadas por Martí Noticias y recogidas en la investigación, Chamizo habría viajado a Estados Unidos en abril de 2026 como portador de una carta atribuida a El Cangrejo y dirigida a Donald Trump.

Las autoridades estadounidenses lo devolvieron a Cuba porque no contaba con estatus diplomático reconocido, según el reportaje.

El episodio habría mostrado el nivel de confianza existente entre ambos.

Chamizo también opera dentro de una propiedad de GAESA

El Patrón tampoco sería el único vínculo empresarial con el conglomerado militar.

La investigación señala que Chamizo administra Mía Culpa Havana, restaurante situado dentro del Hotel Iberostar Grand Packard de La Habana, propiedad de GAESA.

Además, existen conexiones empresariales con una sociedad constituida en España denominada RCCH Investment S.L.

Una visita de El Cangrejo quedó documentada

CubaNet asegura haber tenido acceso a un informe manuscrito del núcleo zonal 48 del Partido Comunista que documenta una visita de El Cangrejo a instalaciones estatales cercanas a Hacienda El Patrón.

El 4 de febrero de 2023, una caravana de seis vehículos de alta gama habría llegado a la unidad bufalina El Caney.

Entre 14 y 16 personas participaron en la visita y el informe identificó expresamente al nieto de Raúl Castro.

Un camión estatal llevó además ocho caballos ensillados.

Según el documento, el grupo utilizó durante horas las instalaciones públicas para montar a caballo y consumir bebidas alcohólicas importadas.

“Como son los hijos del papá, no pasa nada”

El episodio habría generado malestar incluso entre trabajadores y militantes del Partido Comunista.

El secretario del núcleo zonal advirtió en su informe que situaciones semejantes podían alejar a los trabajadores de los dirigentes.

El documento terminó recogiendo una frase que, según su autor, comenzaba a circular entre los empleados:

“Como son los hijos del papá, no pasa nada”.

Un caso que plantea interrogantes sobre propiedad estatal y privilegios

La investigación presenta Hacienda El Patrón como ejemplo de los límites difusos entre patrimonio estatal, negocios privados y relaciones personales con la élite gobernante.

Las acusaciones de favoritismo y las atribuciones sobre quién dio determinadas órdenes proceden de documentos y testimonios recopilados por CubaNet y deben ser entendidas en ese contexto.

Sin embargo, los documentos descritos en el reportaje permiten reconstruir una evolución concreta:

6,27 hectáreas legalizadas en 2021.

21,71 hectáreas adicionales en 2023.

Alrededor de 30 hectáreas acumuladas.

Y, según la investigación, una solicitud pendiente para ampliar todavía más el proyecto.

Mientras tanto, Hacienda El Patrón funciona como un destino turístico de lujo y es comercializada por Gaviota Tours.