Palmeiras da un paso hacia final de Libertadores tras superar 2-1 a Fluminense en el Maracaná

Flaco Lopez, de Palmeiras, festeja su tanto ante Fluminense en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el miércoles 14 de octubre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado) AP

Con los goles de José Manuel “Flaco” López a los 45 minutos y de Marlon Freitas a los 85, el Verdao consiguió una valiosa ventaja en la llave antes de afrontar el choque de vuelta la próxima semana como local en Sao Paulo.

Palmeiras, campeón del torneo en 1999, 2020 y 2021, busca la revancha tras caer en la final de la pasada edición contra Flamengo.

Los equipos brasileños han conquistado la Libertadores en las últimas siete ediciones y han acaparado cinco de las seis finales más recientes.

El único conjunto que evitó el pleno de Brasil en la ronda de los cuatro mejores es Estudiantes de La Plata. El conjunto argentino recibirá este jueves al campeón Flamengo en el otro cruce de semifinales.

La final se realizará el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Palmeiras se apoyó en un planteamiento defensivo, que contó con el buen trabajo de los zagueros Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza.

Los tres centrales del Verdao registraron siete despejes cada uno y exhibieron su solidez contra el ataque que lideró Hulk.

La idea del técnico portugués Abel Ferreira, quien no pudo sentarse en el banquillo por la sanción que arrastra del duelo de cuartos de final ante Liga de Quito, cobró aún más sentido con el tanto de López en el primer ataque del Verdao en el encuentro.

Cuando se cumplió el tiempo reglamentario en la etapa inicial, Andreas Pereira inició una rápida llegada por la banda izquierda y habilitó a Piquerez, quien envió un centro rasante que López impactó de primera para vencer la resistencia del arquero Fabio.

El internacional argentino López, quien fue uno de los máximos artilleros de la competición en 2025 con siete gritos, llegó a cuatro tantos en la presente edición.

A pesar de manejar 70% de posesión en la primera parte, Fluminense sólo registró un remate a puerta, que llegó a los 40 minutos. Tras una buena combinación de pases, Paulo Henrique Ganso habilitó a Hulk, quien soltó un potente disparo que se estrelló en el pecho del portero Carlos Miguel.

En el descuento, López volvió a protagonizar dos acercamientos peligrosos ante un Fluminense que sintió el impacto del gol recibido.

Para la etapa complementaria, el entrenador del Tricolor, Marcao, movió sus fichas con el ingreso de Hércules en el centro del campo.

Fluminense amenazó a los 57 minutos con un saque de esquina que cabeceó Agustín Canobbio y obligó a una estirada de Carlos Miguel.

Ante un Fluminense volcado en la fase ofensiva, Palmeiras dispuso de espacios para contragolpear y aumentó su ventaja cerca del final con un tiro rasante de Marlon Freitas.

En el tiempo de descuento, Fluminense se aferró a la eliminatoria con un cabezazo del suplente Wesley Nata, quien remató un centro por elevación de Guga tras una mala salida de Carlos Miguel.

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FUENTE: AP