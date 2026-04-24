Palestinos lamentan muerte de 3er adolescente abatido por Israel esta semana en Cisjordania

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Dolientes ondean banderas palestinas y de Fatah durante el funeral de Awda Awawdeh, quien fue asesinado por colonos israelíes en la ciudad de Deir Dibwan, en Cisjordania, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Leo Correa) AP

Palestinos en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, lloraron la muerte de Youssef Shtayyeh el viernes, después que autoridades de salud informaran que fue baleado por fuerzas israelíes en la cercana ciudad de Nablus.

Agitando banderas palestinas y llevando el cuerpo amortajado del adolescente de 15 años por las calles de la aldea, sus familiares y vecinos avanzaron en una marea de dolor y recitaron versos religiosos al unísono.

El ejército de Israel reconoció la muerte y afirmó que sus fuerzas dispararon tras intentar arrestar a un palestino que, señalaron, les había arrojado piedras. No indicaron por qué estaban operando en Nablus, la segunda ciudad más grande de Cisjordania, que está gobernada por la Autoridad Palestina.

Shtayyeh es al menos el cuarto palestino asesinado por colonos o soldados israelíes esta semana, tras tiroteos en toda Cisjordania, en Hebrón, al-Mughayyir y Deir Dibwan.

Palestinos, grupos de derechos y observadores internacionales advierten cada vez más sobre el agravamiento de la violencia, en la que jóvenes palestinos están siendo asesinados con una regularidad creciente en medio de un clima más amplio de incendios provocados, vandalismo y el desplazamiento de comunidades agrícolas cerca de asentamientos y puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada.

La alcaldesa de Ramala, Leila Ghannam, manifestó en uno de los funerales de esta semana que la embestida de violencia sugiere una impunidad más amplia en el territorio palestino. Los “colonos y el ejército son lo mismo”, sostuvo.

Al menos 40 palestinos han muerto desde el inicio del año, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, incluidos un récord de 11 a manos de colonos, dos más que en todo 2025. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP