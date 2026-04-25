Palestinos entierran a víctimas de ataques israelíes en Gaza

Palestinos con una víctima de un ataque israelí en Ciudad Gaza, Franja de Gaza, el 25 de abril del 2026. (AP foto/Yousef Alzanoun) AP

El saldo del viernes incluyó a dos hombres que murieron en Ciudad de Gaza y a otras ocho personas que murieron en la ciudad sureña de Jan Yunis, según hospitales locales. Funcionarios del Hospital Nasser en Jan Yunis indicaron que las ocho personas, entre ellas cuatro policías, murieron después de que Israel atacara un vehículo policial.

Khalid Al-Tanani, de Beit Lahiya, recordó la serie de ataques que mató a su esposa y a dos de sus cuatro hijos en el norte de la Franja de Gaza.

“Con el primer proyectil, gracias a Dios todos sobrevivimos y nos llamábamos unos a otros. Luego dispararon el segundo, el tercero y el cuarto proyectil uno tras otro. Sus voces se quedaron en silencio. Entré y encontré a mi esposa, Islam Al-Tanani, mártir, y a mi hijo, Hamza, y a Naya en los brazos de su madre. Los encontré mártires”. Los niños tenían 4 y 13 años.

El gemelo de Hamza, de 13 años, sobrevivió, junto con otro de los hijos de la pareja. Al-Tanani contó que apenas habían empezado a hablar de reunir artículos y ropa para bebés para los gemelos.

Los familiares lloraron desconsoladamente sobre los cuerpos el sábado. “Te llevaste mi alma contigo, Hamza, te me llevaste contigo y me rompiste, Hamza”, sollozó su abuela.

El ejército de Israel afirmó que varios milicianos habían amenazado a las tropas en la zona y que las fuerzas armadas los atacaron en un bombardeo aéreo después de advertir a los civiles. Al-Tanani sostuvo que los ataques ocurrieron sin aviso previo.

El ejército de Israel señaló que había atacado a dos milicianos que amenazaron a sus tropas en Ciudad de Gaza y no comentó sobre el tercer ataque en Jan Yunis que mató a ocho personas.

Aunque los combates más intensos han disminuido en gran medida, ataques israelíes han interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor el 10 de octubre. El aumento del número de palestinos muertos ha llevado a muchos en Gaza a decir que se siente como si la guerra hubiera continuado sin pausa.

Las fuerzas israelíes disparan con frecuencia contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército. Milicianos han llevado a cabo ataques a tiros contra las tropas, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

Los ataques israelíes han matado a más de 790 personas desde que se estableció hace seis meses la tregua entre Hamás e Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y milicianos.

En total, el ministerio de salud afirma que 72.300 palestinos habían muerto desde que la guerra en Gaza comenzó con el ataque encabezado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel y mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre de 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP