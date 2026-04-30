Palestinos despiden a adolescente asesinado por fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada

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Ibrahim Al-Khayyat murió tras recibir un disparo y resultar herido en el pecho y el abdomen en Hebrón, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala y la Media Luna Roja Palestina. Sus familiares contaron a The Associated Press que se dirigía a un minimercado cuando le dispararon el miércoles.

El ejército de Israel indicó que los soldados abrieron fuego contra palestinos durante una operación en Hebrón luego que palestinos les lanzaran piedras.

Mumtaz Shabaneh, maestro de Al-Khayyat, afirmó que la muerte reflejaba un patrón más amplio de violencia contra los palestinos en Gaza y Cisjordania, y lo describió como un intento “de quebrar nuestra voluntad y socavar nuestra perseverancia para mantenernos firmes en esta tierra”.

Al-Khayyat fue el segundo palestino muerto el miércoles. El Ministerio de Salud palestino informó que Abdulhalim Hamad murió durante una redada israelí en Silwad, al noreste de Ramala. WAFA, la agencia oficial de noticias palestina, reportó que Hammad, de 37 años, fue asesinado en su casa por soldados de Israel.

Las dos muertes se suman a los más de 40 palestinos que han sido asesinados por colonos y soldados israelíes en la Cisjordania ocupada en lo que va de año, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Los adolescentes han sufrido gran parte de la violencia, con tres de ellos muertos la semana pasada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP