Pakistán: rescatistas hallan 4 cuerpos de 10 alpinistas desaparecidos en Broad Peak tras avalancha

ARCHIVO - Nirmal Purja, miembro del equipo de escaladores nepalíes que fue el primero en escalar el K2 en invierno, gesticula a la llegada del equipo al aeropuerto internacional Tribhuwan en Katmandú, Nepal, el 26 de enero de 2021. (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo) AP

Según altos funcionarios del gobierno, se estaban realizando esfuerzos para recuperar los cuerpos de los cuatro alpinistas pese a las duras condiciones climatológicas. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa, no identificaron a las víctimas encontradas.

El mal tiempo seguía obstaculizando las labores de rescate el viernes, de acuerdo con un comunicado del ministro principal de la región de Gilgit-Baltistán, Amjad Hussain.

Los deportistas perdieron contacto con su campamento base después de una avalancha en el Broad Peak mientras trataban de llegar a la cima, explicó Karrar Haidri, vicepresidente del Alpine Club of Pakistan. “El equipo está incomunicado desde el jueves”, dijo añadiendo que helicópteros del ejército participaban en el operativo.

Según el Alpine Club, la expedición estaba formada por cinco escaladores nepalíes, por el pakistaní Sohail Sakhi, la omaní Nathira, la estadounidense Mallory Geis, un alpinista chino identificado únicamente como Wang y otro extranjero.

El líder de la expedición era el reconocido montañero Nirmal Purja, exsoldado del ejército británico nacido en Nepal y ampliamente conocido como Nims Dai. En 2019 escaló los 14 picos más altos del mundo en un tiempo récord de 189 días, un logro recogido en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing is Impossible”. Su récord fue superado en 2023.

Moving Mountains, una empresa de viajes con sede en Pakistán, anunció a finales del mes pasado que la expedición iba camino del pequeño poblado de Askole y les deseó un viaje seguro para escalar el Broad Peak. La compañía indicó que este era el primer intento de Geis en un pico de 8.000 metros en Pakistán, mientras que se esperaba que fuera el último de Sakhi.

Sakhi es guía de la empresa, además de geógrafo y fotógrafo de gran altura, y ha coronado algunas de las principales montañas del mundo, según la web de Moving Mountains.

Geis, de 39 años, vive en San Antonio y es una ávida viajera a la que le encanta estar al aire libre, según su página de Instagram. A principios de año anunció en redes sociales el cierre de su estudio de pilates para dar “un gran salto de fe hacia lo desconocido para ver a dónde va la vida. Tengo la sospecha de que habrá muchos cascos, arneses y crampones de por medio”.

El Broad Peak, con 8.047 metros (26.401 pies), es la duodécima montaña más alta del mundo. Se encuentra en la cordillera del Karakórum, en Pakistán, donde están cinco de los 14 picos que superan los 8.000 metros, lo que atrae a alpinistas de todo el planeta.

Los accidentes son habituales durante las expediciones de escalada en el norte de Pakistán debido a las avalanchas y a las condiciones climatológicas, que cambia con rapidez.

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Khan informó desde Peshawar, Pakistán. La periodista de Associated Press Hallie Golden en Seattle contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP