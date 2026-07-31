Pakistán rechaza informe de la ONU sobre cientos de civiles muertos en Afganistán

En una conferencia de prensa televisada, el portavoz militar, el teniente general Ahmad Sharif Chaudhry, manifestó que Pakistán solo había atacado escondites e infraestructura utilizados por los talibanes paquistaníes, conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistan, o TTP, durante ese periodo, y sostuvo que quienes murieron en los ataques eran combatientes.

Indicó que las operaciones se llevaron a cabo en defensa propia para proteger la vida de la población en Pakistán.

Chaudhry puso en duda informes publicados recientemente por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, o UNAMA, y por Amnistía Internacional, al señalar que se basaban en gran medida en relatos de afganos pese a lo que describió como restricciones a la libertad de expresión bajo el gobierno talibán.

También acusó al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a combatientes responsables de ataques dentro de Pakistán y afirmó que organizaciones internacionales de derechos humanos no habían documentado esa violencia.

“Estos son dobles estándares”, declaró Chaudhry, al preguntar cuántas veces los grupos habían documentado víctimas civiles causadas por ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos durante la guerra en Afganistán.

Las declaraciones de Chaudhry se produjeron días después de que UNAMA, en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, afirmara que había documentado 499 civiles muertos y 1.216 heridos en enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán pese a los esfuerzos internacionales por reducir las tensiones.

Pakistán y Afganistán han intercambiado disparos de manera intermitente durante meses, pero las tensiones se intensificaron bruscamente en febrero, cuando fuerzas afganas lanzaron una incursión transfronteriza en Pakistán en represalia por ataques aéreos paquistaníes dentro de Afganistán. Islamabad declaró después que estaba en “guerra abierta”.

Pakistán acusa con frecuencia a Afganistán de albergar a combatientes que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes. El grupo es distinto, pero aliado, de los talibanes afganos, que han gobernado Afganistán desde que regresaron al poder en el país en 2021. Afganistán niega brindar santuario a combatientes.

En el ataque más mortífero reportado, un bombardeo paquistaní alcanzó en marzo un centro de tratamiento de drogas en Kabul y mató a cientos de civiles. Amnistía Internacional señaló la semana pasada que el bombardeo debería investigarse como un posible crimen de guerra.

Chaudhry defendió los ataques y afirmó que Pakistán había realizado operaciones en Kabul y en otros lugares con precisión para atacar infraestructura vinculada a ataques dentro de Pakistán. Añadió que Pakistán también continúa operaciones dentro del país contra los “Khawarij”, un término que Pakistán utiliza para el TTP y grupos afines.

Según Chaudhry, Pakistán ha registrado 3.145 “incidentes de terrorismo” desde enero.

Indicó que Pakistán ha matado a 2.084 combatientes desde enero, mientras que 819 paquistaníes, incluidos soldados, agentes de policía y civiles, han muerto. Señaló que las fuerzas de seguridad habían llevado a cabo 40.348 operaciones basadas en inteligencia en todo el país durante el mismo periodo.

Chaudhry también afirmó que combatientes basados en Afganistán habían perpetrado 28 atentados suicidas en Pakistán desde enero y alegó que la mayoría fueron cometidos por ciudadanos afganos o personas asociadas con las fuerzas de seguridad de Afganistán. Afirmó que se había reclutado a drogadictos para llevar a cabo atentados suicidas.

“No todo drogadicto es terrorista, pero todo atacante suicida era drogadicto”, dijo.

Chaudhry sostuvo que Pakistán lanzó una nueva operación antiterrorista a principios de este año tras un aumento de la violencia de los combatientes y que continuaría la campaña. “Continuaremos estas operaciones”, afirmó, y añadió que Pakistán estaba ganando la lucha contra el terrorismo y “con la voluntad de Dios ganaremos”.

También acusó al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán y al TTP de dirigir ataques en la provincia suroccidental de Baluchistán desde Afganistán. Baluchistán enfrenta desde hace tiempo una insurgencia separatista encabezada por el ELB, que acusa al gobierno de discriminación y de explotar los recursos naturales de la provincia. El gobierno niega las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP