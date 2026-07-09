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Pakistán promete intensificar ofensiva contra milicianos tras ataques mortíferos en Baluchistán

QUETTA, Pakistán (AP) — El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, prometió continuar las operaciones contra los milicianos durante una visita el jueves a la provincia suroccidental de Baluchistán, donde expresó sus condolencias a las familias de 42 personas, en su mayoría personal de seguridad, que murieron en múltiples ataques insurgentes esta semana.

Dolientes se reúnen junto a las ambulancias que transportan los ataúdes de varios agentes de policía —secuestrados a principios de esta semana y posteriormente asesinados por insurgentes— en medio de una protesta a la vera de una carretera en Quetta, Pakistán, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Arshad Butt)
Dolientes se reúnen junto a las ambulancias que transportan los ataúdes de varios agentes de policía —secuestrados a principios de esta semana y posteriormente asesinados por insurgentes— en medio de una protesta a la vera de una carretera en Quetta, Pakistán, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Arshad Butt) AP

Las autoridades han respondido a los ataques consecutivos lanzando operaciones desde el lunes, en las que han muerto al menos 54 insurgentes, según el ejército y funcionarios locales.

La escalada de violencia llevó a Sharif a viajar a Quetta, la capital provincial, donde miembros del proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán mataron al menos a 42 personas en ataques separados desde el lunes. La violencia ha aumentado la preocupación de que grupos separatistas que antes se consideraban relativamente pequeños estén ampliando su alcance.

El asalto más mortífero tuvo como objetivo un puesto policial en el distrito de Ziarat, en Baluchistán, el lunes, y mató a nueve policías. Otros 18 agentes, secuestrados durante el ataque, fueron posteriormente abatidos a tiros por sus captores.

Indignados por las muertes, familiares de alrededor de dos docenas de policías realizaron una sentada en Quetta junto a los cuerpos, exigiendo que las autoridades lleven a los agresores ante la justicia.

“La guerra contra el terrorismo continuará hasta que el último terrorista en Pakistán sea eliminado”, afirmó Sharif en declaraciones televisadas, cuando presidía una reunión de seguridad a la que asistieron el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, y el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti.

Sin mencionar directamente a India, Sharif sostuvo que “no hay duda” de que el vecino oriental de Pakistán estaba desempeñando un papel importante en alimentar la insurgencia al proporcionar a los milicianos armas, apoyo financiero y otra asistencia. También alegó que los milicianos estaban utilizando territorio afgano para lanzar ataques en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa y en Baluchistán, y añadió que el Estado frustrará lo que describió como sus “designios nefastos”.

De momento no ha habido una respuesta de Kabul y Nueva Delhi, pero ambos han rechazado tales acusaciones en el pasado.

Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán pero la menos poblada, ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia separatista, así como de ataques de los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo miliciano separado pero aliado de los talibanes afganos.

El TTP se ha fortalecido desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Afganistán en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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