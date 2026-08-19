Pakistán pide a tribunal revisar orden que permite a Khan ser llevado a hospital

La impugnación legal del gobierno podría avivar la indignación entre los simpatizantes de Khan por el trato que recibe bajo custodia. También podría profundizar las tensiones con el partido de Khan, Pakistán-Terik-e-Insaf, y con su familia, que han presionado para obtener acceso rápido a atención médica en centros elegidos por Khan y visitas más frecuentes a la prisión.

La petición se presentó un día después de que el tribunal ordenara a las autoridades llevar a Khan al Hospital Internacional Shifa, en la capital, Islamabad, donde sería examinado por una junta médica que incluiría a su médico personal.

El gobierno ha señalado que Khan será llevado a hospitales públicos siempre que necesite atención médica que no esté disponible en prisión. Khan ha sido trasladado varias veces a un hospital público para tratar una afección ocular.

En la petición, el comisionado jefe de Islamabad sostuvo que el tribunal emitió la orden sin notificarle previamente y afirmó que la Constitución de Pakistán garantiza un trato igualitario.

“La Constitución aborrece la discriminación y el favoritismo”, indica la petición, al argumentar que permitir que una persona condenada reciba tratamiento en un hospital privado cuando su informe médico no indica una condición que requiera atención inmediata podría alterar el sistema judicial.

La petición señala que aplicar la orden podría llevar a otros reclusos a solicitar un trato similar en contra de las normas penitenciarias.

La petición describió la orden del martes como “discriminatoria” y advirtió que podría “abrir las compuertas” para que los presos busquen un alivio similar.

La orden del martes llegó meses después de que Khan presentara una petición ante el tribunal para ser trasladado de una prisión de alta seguridad a un hospital y para tener acceso a sus médicos personales, su familia y sus abogados.

También el miércoles, el ministro de Información de Pakistán, Ataula Tarar, manifestó que el gobierno no tenía objeciones a brindarle a Khan atención médica y que seguiría recibiendo tratamiento de acuerdo con las normas penitenciarias.

Pero el gobierno estaba impugnando la parte de la orden del Tribunal Supremo que exige que Khan sea llevado a un hospital privado, explicó Tarar.

“No hay ninguna ambigüedad” sobre que Khan reciba tratamiento médico, afirmó Tarar, y añadió que los asuntos de salud deben mantenerse separados de la política.

Las preocupaciones por la salud de Khan se intensificaron a finales de enero después de que su familia dijera que había perdido alrededor del 85% de la visión en su ojo derecho, una afirmación que el gobierno cuestionó. Posteriormente, las autoridades indicaron que Khan había recuperado cerca del 70% de la visión en ese ojo y que su condición estaba mejorando.

La exestrella de críquet convertida en político fue destituida del cargo mediante una moción parlamentaria de censura en abril de 2022 y ha estado encarcelado desde 2023 tras condenas en múltiples casos.

Los simpatizantes de Khan han realizado concentraciones repetidas en todo el país en los últimos años para exigir su liberación, algunas de las cuales se han vuelto violentas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP