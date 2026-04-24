Pakistán avanza en los esfuerzos diplomáticos para acercar a Irán y EEUU al diálogo

La torre de telecomunicaciones Milad, en el perfil de la ciudad de Teherán, Irán, el 23 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Pakistán ha estado intentando que funcionarios estadounidenses e iraníes vuelvan a sentarse a la mesa de negociación, pero las conversaciones que se esperaban para principios de esta semana no se concretaron. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán a petición de Pakistán, que busca más tiempo para las gestiones diplomáticas.

Esto no ha reducido las tensiones en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en todo el mundo. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el tráfico del estrecho y atacó tres barcos a principios de semana. Estados Unidos, por su parte, sigue bloqueando los puertos iraníes y ordenó a las fuerzas armadas “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas.

Washington cuenta ahora con tres portaaviones en la región tras la llegada del USS George H.W. Bush al océano Índico esta semana. El USS Abraham Lincoln está en el mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford, en el mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan en la región de manera simultánea. El despliegue incluye 200 aeronaves y 15.000 marineros e infantes de marina, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

La guerra ha hecho que el precio del petróleo se dispare, con el crudo Brent, el referente internacional, por encima de los 107 dólares por barril en operaciones al contado el viernes, casi un 50% más que el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciaron la guerra.

En su llamada del viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi; su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, abordaron “los acontecimientos regionales y los asuntos relacionados con el alto el fuego”, explicó Araghchi en un comunicado, que no ofreció más detalles.

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Pakistán apuntó que “ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales, el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos en curso que Islamabad está impulsando en el contexto del acercamiento entre Estados Unidos e Irán”.

Añadió que Dar “subrayó la importancia de mantener el diálogo y el compromiso para abordar los asuntos pendientes, a fin de avanzar hacia la paz y la estabilidad regionales lo antes posible”.

Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han perdido la vida en Irán y más de 2.290 murieron en Líbano, según las autoridades. Además, 23 personas fallecieron en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. El listado de bajas incluye además a 15 soldados israelíes en Líbano y a 13 miembros del ejército estadounidense en toda la región.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Rising desde Bangkok, Tailandia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP