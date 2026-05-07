Pakistán advierte a India que tendrá fuerte respuesta a cualquier ataque en aniversario de choque

Las fuerzas armadas señalaron que cualquier “designio hostil” contra Pakistán sería contrarrestado con “mayor fuerza, precisión y determinación” que lo que India presenció durante el conflicto de mayo de 2025, al que Islamabad llama “Marka-e-Haq”, o “Batalla de la Verdad”.

Pakistán e India intercambiaron ataques tras un atentado perpetrado por hombres armados en la parte de Cachemira controlada por India, que dejó 26 muertos, la mayoría turistas hindúes. India culpó de la masacre en la localidad de Pahalgam a milicianos respaldados por Pakistán, una acusación que Islamabad negó mientras pedía una investigación independiente.

India lanzó ataques dentro de Pakistán el 7 de mayo, lo que desencadenó represalias paquistaníes que incluyeron incursiones con drones, ataques con misiles y fuego de artillería. Decenas de personas murieron en ambos bandos antes de que se alcanzara un alto el fuego el 10 de mayo.

Pakistán afirmó entonces que derribó al menos siete aeronaves militares indias, incluido un caza Rafale de fabricación francesa. India reconoció haber sufrido algunas pérdidas, pero no dio detalles.

En una conferencia de prensa televisada, el portavoz del ejército, el teniente general Ahmad Sharif Chaudhry, sostuvo que India culpó a Pakistán del ataque contra turistas en Cachemira a los pocos minutos del tiroteo, sin presentar pruebas.

“Ha pasado un año desde el incidente de Pahalgam y, sin embargo, las preguntas que planteó Pakistán siguen sin respuesta”, declaró Chaudhry. Añadió que Pakistán no subestima la capacidad militar de India, pero está plenamente preparada para responder a cualquier “aventura imprudente”.

“Estamos preparados; si alguien desea ponernos a prueba, es más que bienvenido”, indicó Chaudhry, junto al subjefe del Estado Mayor Naval, el contralmirante Shifaat Ali, y al subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Proyectos), el vice mariscal del aire Tariq Ghazi. Sin embargo, agregó: “No buscamos conflicto, no buscamos guerra. Pero sabemos cómo defendernos con honor y dignidad”.

Ali afirmó que la armada india había intentado desplegar buques en el norte del mar Arábigo durante los combates, en un esfuerzo por atacar los activos navales de Pakistán e interrumpir las rutas comerciales marítimas. “Pero debido a la estrategia eficaz de la Armada de Pakistán, el tráfico marítimo en todas nuestras vías navegables se mantuvo ininterrumpido”, añadió.

En la sesión informativa del jueves, Ghazi indicó que Pakistán derribó ocho cazas indios durante el conflicto. Agregó que Pakistán actuó con moderación y que su fuerza aérea tenía la capacidad de infligir mayores daños al enemigo.

Pakistán e India mantienen desde hace tiempo relaciones tensas y han librado dos de sus tres guerras por Cachemira, que ambos reclaman en su totalidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP