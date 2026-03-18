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Pájaros reciben otra oportunidad de vivir en hospital para aves en Polonia

VARSOVIA (AP) — Cuando un macho de camachuelo chocó contra la ventana del apartamento de Marcin Jarzębski, él lo recogió, pero se dio cuenta de que necesitaba atención especializada. Así que a la mañana siguiente lo llevó a la nueva sala de urgencias para aves silvestres de Varsovia.

El hospital para aves en el Zoológico de Varsovia, Polonia, el 16 de marzo del 2026. (AP foto/Claudia Ciobanu)
El hospital para aves en el Zoológico de Varsovia, Polonia, el 16 de marzo del 2026. (AP foto/Claudia Ciobanu) AP

Colocó al diminuto y regordete pájaro de cabeza negra, lomo gris y pecho de plumas rojizas en una caja de zapatos y lo llevó como uno de los primeros pacientes al nuevo punto de entrega para aves enfermas y heridas, situado en la entrada del Zoológico de Varsovia.

“El ave se quedó con nosotros durante la noche, pero por desgracia probablemente tiene un ala rota, así que la llevamos al hospital de aves”, explicó Jarzębski.

La sala de urgencias en la capital polaca está abierta las 24 horas del día. Es en realidad un sistema de contenedores metálicos automatizados —algo parecido a una sala de paquetería—, donde los compartimentos pueden dar cobijo a las aves en invierno. Las cajas envían una señal inmediata al hospital de aves, a apenas unos metros, y allí los veterinarios trasladan a las aves para su diagnóstico y tratamiento.

Jarzębski completó un cuestionario y colocó con cuidado la caja de zapatos y el formulario en papel dentro de uno de los contenedores, convencido de que el camachuelo tendría ahora su mejor oportunidad de sobrevivir.

El sistema de cajas, diseñado a partir de ideas de los trabajadores del hospital de aves, mantiene a las aves bajo resguardo hasta que un médico pueda recogerlas. El punto de entrega, que abrió en febrero, está aumentando la eficiencia de un hospital de aves que funciona en el Zoológico de Varsovia desde 1998 y que ahora atiende a unos 9.000 pacientes al año.

Es una idea del director del zoológico, el ornitólogo Andrzej Kruszewicz, quien afirmó que las personas tienen la responsabilidad de cuidar a las criaturas cuyo hábitat han alterado, como en el caso del camachuelo.

“Esta ave es una hija del bosque que, durante la migración, no entendió la ventana”, declaró Kruszewicz.

“Los humanos a menudo causan problemas: accidentes de coche, choques contra ventanas, electrocuciones, cuerdas enredadas en las patas de las cigüeñas”, enumeró. “Todo esto es culpa de los humanos y deberían sentirse responsables de darles a estas aves una segunda oportunidad”.

Entre los pacientes típicos del Zoológico de Varsovia hay aves canoras comunes como carboneros, gorriones, zorzales y estorninos, además de palomas. Sin embargo, en una ciudad verde como Varsovia, atravesada por el río Vístula, también pueden aparecer especies más raras.

La responsable del hospital, Andżelika Gackowska, comenta que los inviernos cálidos provocados por el cambio climático han hecho que aves que antes migraban hacia el sur, incluidas grullas o garzas, opten por quedarse en Polonia.

“Las aves que dejaron de migrar por los inviernos cálidos se vieron desprevenidas ante un invierno tan duro como el de este año”, indicó Gackowska. Algunas aves desarrollaron anemia durante los meses fríos debido a las duras condiciones y a una nutrición insuficiente, lo que las hizo más vulnerables a las enfermedades.

La sala de urgencias se financió en parte con dinero del presupuesto ciudadano de Varsovia, un programa que elige proyectos según su popularidad en encuestas en línea entre los residentes de la ciudad.

Trabajadores del Zoológico de Varsovia dicen que los residentes se han vuelto más conscientes de la necesidad de ayudar si ven un ave enferma, aunque también advierten contra el exceso de celo, y señalan que la gente no debería recoger a aves jóvenes y sanas que podrían creer huérfanas.

“En primavera, siempre hacemos una campaña informativa para advertir a la gente que no ‘secuestren’ aves”, señaló Gackowska. “Las aves cuidan a sus crías de manera diferente a los humanos. Si vemos a un pichón solo en el césped, lo más probable es que solo esté practicando cómo volar de forma independiente”.

En el hospital de aves, los auxiliares veterinarios están constantemente de un lado a otro, alimentando y administrando medicamentos a las distintas aves, ubicadas en varias salas según la especie y el grado de enfermedad.

Una vez que las aves están más fuertes, se las coloca en jaulas grandes en el exterior, para que se readapten a su entorno natural antes de ser liberadas.

La liberación de las aves curadas de vuelta a su hábitat es el objetivo final, afirmó la veterinaria Ewelina Chudziak.

“Estamos luchando por la libertad”, señaló Chudziak.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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