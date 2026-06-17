Países de África y la Commonwealth piden en Kenia aplicar rápido un tratado oceánico clave

ARCHIVO - Peces nadan junto a un colar en el lecho marino cerca de Shimoni, Kenia, el 13 de junio de 2022. (AP Foto/Brian Inganga, archivo) AP

El llamado de acción se emitió en la 11ma Conferencia Nuestro Océano en Mombasa, la primera vez que se organiza en África el importante evento anual, que se centra en abordar cuestiones oceánicas críticas, entre ellas el cambio climático, la biodiversidad y la contaminación.

Cientos de delegados de África, Estados Unidos, la Unión Europea y naciones insulares del Caribe y del Pacífico vulnerables al clima participan en la conferencia, donde los líderes han tratado de posicionar a África como una fuerza impulsora en la gobernanza oceánica mundial.

John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos, afirmó en su discurso inicial en la Mesa Redonda de Ministros de Océanos de la Commonwealth que el Tratado de Alta Mar, que entró en vigor en enero tras ser ratificado por 60 países, marcó un punto de inflexión histórico al crear, por primera vez, un mecanismo legal para establecer áreas protegidas en aguas internacionales.

“Tenemos el 10% del océano bajo protección este año”, señaló Kerry. “Eso vale la pena destacarlo. Pero solo el 3% está alta o plenamente protegido, y el resto de las protecciones son, lamentablemente, solo líneas en un mapa”.

Kerry señaló que las flotas pesqueras industriales continúan explotando los océanos, con algunas embarcaciones operando a miles de millas de su base y utilizando redes de gran tamaño que capturan indiscriminadamente la vida marina.

“Ratifiquen el tratado si aún no lo han hecho y pasen de inmediato a su aplicación”, pidió a los países, señalando que el próximo año se tomarán decisiones clave sobre el futuro del pacto.

El tratado, conocido formalmente como Acuerdo sobre la Biodiversidad Fuera de la Jurisdicción Nacional, busca ayudar a los países a alcanzar el objetivo global de proteger el 30% de la superficie terrestre y los océanos del mundo para 2030.

El secretario del gobierno de Kenia para asuntos marítimos, Hassan Joho, dijo que los gobiernos deben pasar ahora de las promesas a la acción tangible.

“El propósito de esta mesa redonda no es reiterar la ambición, sino convertir esos compromisos en resultados medibles para nuestras comunidades, nuestras economías y nuestros océanos”, manifestó.

Joho indicó que, desde 2014, la conferencia One Ocean ha generado más de 2.900 compromisos por un valor superior a 169.000 millones de dólares. El desafío, apuntó, es convertirlos en una gestión efectiva de los ecosistemas marinos.

Los 56 estados miembro de la Commonwealth representan en conjunto el 36% de la jurisdicción oceánica mundial y casi la mitad de sus arrecifes de coral, lo que otorga al bloque una responsabilidad única en la protección de los recursos marinos.

África, por su parte, se está consolidando cada vez más como líder en la conservación oceánica.

Kerry elogió a los países del continente por impulsar la protección marina transfronteriza y señaló los compromisos de ocho naciones del golfo de Guinea para gestionar de manera sostenible todas sus aguas para 2030.

“Una región descrita durante mucho tiempo como víctima de la explotación oceánica ahora está optando por liderar”, afirmó.

La nación de África oriental adoptó planes integrados de gestión costera, amplió las áreas marinas protegidas e intensificó los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Su costa de 640 kilómetros (400 millas) y su vasta zona económica exclusiva sostienen la pesca, el turismo y otros sectores que son el sustento de millones de personas.

Mientras las negociaciones continúan en Mombasa, los delegados dicen que los próximos meses serán cruciales para determinar si el nuevo tratado se convierte en una herramienta transformadora para la conservación oceánica o en otro conjunto de promesas internacionales que no llegan a materializarse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP