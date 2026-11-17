ARCHIVO - Emilio Pagán, de los Rojos de Cincinnati, lanza en el noveno inning del juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el 6 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Pagán, de 35 años, pasó las últimas tres temporadas en Cincinnati, pero el mes pasado rechazó una opción del jugador por 10 millones de dólares para 2027.

Registró una marca de 5-1 con efectividad de 3.38 y 25 salvamentos en 28 oportunidades la temporada pasada, cuando devengó un salario de 10 millones de dólares. No lanzó para los Rojos entre el 5 de mayo y el 3 de julio debido a una distensión en el tendón del isquiotibial izquierdo.