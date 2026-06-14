americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Padres ponen al receptor Freddy Fermin en lista de lesionados por conmoción

BALTIMORE (AP) — Los Padres de San Diego colocaron al receptor venezolano Freddy Fermín en la lista de lesionados de 7 días por conmoción cerebral el domingo, un día después de que fuera golpeado en la cabeza por un lanzamiento de calentamiento en un juego contra los Orioles de Baltimore.

El cátcher de los Padres de San Diego Freddy Fermin abandona el juego en la sexta entrada ante los Orioles de Baltimore el sábado 13 de junio del 2026. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
El cátcher de los Padres de San Diego Freddy Fermin abandona el juego en la sexta entrada ante los Orioles de Baltimore el sábado 13 de junio del 2026. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Fermín estaba detrás del plato cuando el relevista Yuki Matsui hizo que un tiro rebotara en la tierra antes de la parte baja de la sexta entrada. La pelota golpeó a Fermín en un costado de la cabeza y se vio obligado a abandonar el juego.

No era la primera vez que Fermín recibe un golpe en la cabeza este año, y los resultados acumulados de esos percances contribuyeron a la decisión de colocar al receptor en la lista de lesionados.

“Ha recibido algunos golpes en la cabeza a lo largo de esta temporada hasta ahora, y (ese fue) simplemente otro más. Estaba un poco aturdido ahí afuera”, comentó el sábado el mánager Craig Stammen.

Los Padres seleccionaron el contrato del receptor Blake Hunt desde Triple-A El Paso. Para hacerle espacio a Hunt en el roster de 40 jugadores, el lanzador Ty Adcock fue designado para asignación.

El dominicano Rodolfo Durán fue el receptor titular de San Diego en el juego final de la serie del domingo en Camden Yards.

Fermín no fue el único titular de los Padres que recibió el impacto de una pelota de béisbol el sábado. En la quinta entrada de la victoria de San Diego por 9-3, el campocorto Xander Bogaerts fue golpeado en la cabeza por un lanzamiento del abridor de los Orioles, Trey Gibson. Aunque el sinker de 93,5 mph golpeó a Bogaerts directamente en el casco, permaneció en el juego antes de salir en la sexta.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter