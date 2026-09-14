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Padres amplían racha a 8 con Machado y Tatis jonroneando en triunfo 8-7 ante Rockies

DENVER (AP) — Los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr. conectaron jonrones, lo que ayudó a los Padres de San Diego a vencer a la noche del lunes por 8-7 a los Rockies de Colorado para igualar su racha de victorias más larga de la temporada, con ocho triunfos.

El relevista de los Padres de San Diego, Mason Miller, reacciona después de que el tercera base Manny Machado fildeó un rodado y puso fuera al pelotero de los Rockies de Colorado, Adael Amador, para poner fin a la novena entrada de un partido de béisbol el lunes 14 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
El relevista de los Padres de San Diego, Mason Miller, reacciona después de que el tercera base Manny Machado fildeó un rodado y puso fuera al pelotero de los Rockies de Colorado, Adael Amador, para poner fin a la novena entrada de un partido de béisbol el lunes 14 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

San Diego (82-68) aseguró una quinta temporada consecutiva con récord ganador por primera vez en la historia del club. Los Padres comenzaron la noche con una ventaja de 2 1/2 juegos sobre Arizona por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Colorado ha perdido ocho juegos seguidos por primera vez desde agosto de 2025 y tiene marca de 5-21 desde el 16 de agosto. Los Rockies (55-94) deben ganar al menos ocho de sus últimos 13 juegos para evitar convertirse en el primer equipo con cuatro temporadas consecutivas de 100 derrotas desde los Mets de Nueva York de 1962-65.

San Diego, que fue superado en hits 14-13, ganaba 6-1 en la quinta entrada, pero los Rockies se acercaron 6-5 en la sexta. Cada equipo anotó una carrera tanto en la séptima como en la octava entrada.

Mason Miller lanzó una novena entrada de un solo hit para su 37mo salvamento en 39 oportunidades.

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FUENTE: AP

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Por Redacción América Noticias Miami

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