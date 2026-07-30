Padre de niño rescatado en California expresa gratitud a joven salvavidas

Foto entregada por Sumit Rai que muestra a su hijo de 10 años, Nathaniel, quien fue rescatado en una playa de Santa Cruz, California, el 29 de julio del 2026. (Sumit Rai via AP) AP

Se metió en esa agua pese a esas condiciones mortales. Hay olas de 10 pies (3 metros); hay resacas y corrientes que entran”, dijo Sumit Rai a The Associated Press el miércoles. "Es peligroso meterse allí, así que está arriesgando su propia seguridad”.

Nathaniel, el hijo de Rai, estaba de pie en aguas poco profundas cuando perdió el equilibrio y fue arrastrado al océano el sábado en Seabright Beach, en Santa Cruz, a unos unos 100 kilómetros (60 millas) por la costa desde San Francisco. Rai, que estaba en su ciudad de Dallas, contó que se enteró de lo ocurrido cuando habló por teléfono con sus hijos esa noche.

“Mi hijo me dijo que se ahogó y que perdió el conocimiento”, relató. “Estaba muy apagado, todavía en estado de shock”.

A la mañana siguiente, Rai ya había visto el video del rescate.

Ryder Williams, de 16 años, el salvavidas que rescató a Nathaniel, contó que vio al niño perder el equilibrio en agua que le llegaba a los tobillos. Avisó por radio y luego corrió hacia Nathaniel.

“Después de la primera ola, no pude sacarlo porque estaba flácido y las olas empujaban con mucha fuerza”, señaló en un comunicado.

El Servicio de Parques de California, que emplea a los salvavidas en esa playa, indicó que el niño fue arrastrado unos 13,7 metros (15 yardas) mar adentro antes de que el salvavidas lograra alcanzarlo.

En el video se ve a Williams zambullirse en una ola que venía mientras se aferra con fuerza al niño.

Otro salvavidas se lanzó para ayudar, junto con algunos transeúntes, a quienes Williams pidió regresar a la orilla.

“Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de devolver al niño a su familia sano y salvo”, expresó. “Este es mi trabajo y me encanta lo que hago. Estoy agradecido con mis compañeros salvavidas, que realizan rescates como este todos los días”.

El niño no sufrió lesiones graves y, tras una evaluación médica, fue entregado a su familia, informó el servicio de parques en un comunicado.

Rai comentó que su hijo le dijo que le entró arena en los pulmones y que la estuvo expulsando al toser después de llegar a la orilla. Ahora su hijo, que regresará de California en unos días, está lidiando con los efectos psicológicos de lo ocurrido.

“Todavía lo ha estado pensando mucho. Lo tiene en la cabeza”, manifestó. “Le molesta cuando está durmiendo. Así que, obviamente, es traumático”.

Rai se ha puesto en contacto con Williams y dijo que espera poder agradecerle directamente.

“Lo que hizo, nunca jamás podré pagarlo”, afirmó. “Le estaré agradecido para siempre”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP