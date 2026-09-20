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Packers superan a Jets con gol de campo en la prórroga de Trey Smack y cortan racha de 6 derrotas

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Trey Smack pateó un gol de campo de 26 yardas en tiempo extra y los Packers de Green Bay remontaron un déficit de 10 puntos en el cuarto periodo tras una descuidada actuación, plagada de castigos, para cortar una racha de seis derrotas al vencer el domingo 20-17 sobre los Jets de Nueva York.

Compañeros del pateador de los Packers de Green Bay Trey Smack lo levantan para festejar su gol de campo de la victoria ante los Jets de Nueva York el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Adam Hunger)
Compañeros del pateador de los Packers de Green Bay Trey Smack lo levantan para festejar su gol de campo de la victoria ante los Jets de Nueva York el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Jordan Love lanzó dos pases de touchdown para los Packers (1-1), que tuvieron 14 castigos aceptados y parecían encaminados a otra fea derrotas tras el desplome en el cuarto periodo en Minnesota la semana pasada.

Pero fueron los Jets (1-1) quienes no pudieron sostenerse al final, después de superar en gran parte a los Packers y de contener a Love y a la ofensiva durante buena parte del partido.

Los Packers también superaron un inicio preocupante cuando el receptor abierto Jayden Reed y el tackle derecho Zach Bako-Bewele salieron del campo en carrito por lesiones en jugadas consecutivas en la primera serie ofensiva. Reed tiene una lesión en el cuello, mientras que Bako-Bewele se lastimó una rodilla.

Los Jets ganaron el volado del tiempo extra y eligieron recibir el balón, pero Geno Smith fue capturado en jugadas consecutivas por Barryn Sorrell y Lukas Van Ness, e Isaiah Williams fue sancionado por salida en falso, lo que dejó tercera y 30. Kenyon Sadiq atrapó un pase de 12 yardas, pero Nueva York se vio obligado a despejar.

Kaleb Johnson tuvo acarreos de 11 y 3 yardas, y luego Love conectó con Chris Brooks para una ganancia de 15 yardas — Jarvis Brownlee Jr. fue sancionado por rudeza innecesaria por golpearlo tarde. Después de que una recepción de 14 yardas de Matthew Golden colocó el balón en la yarda 8, Matt LaFleur optó por ir por el gol de campo —y Smack mandó a los Packers a casa felices.

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