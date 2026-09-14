Packers buscan respuestas en la línea ofensiva tras no proteger a Love en el debut fallido

Jordan Love (10), quarterback de los Packers de Green Bay, suelta el balón después de ser golpeado por Dallas Turner (15), linebacker de los Vikings de Minnesota, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Pero señaló la importancia de definir pronto a los cinco titulares para construir cohesión. La línea ofensiva de Green Bay fue una gran preocupación durante todo el campamento de entrenamiento, en parte porque las lesiones impidieron que los titulares previstos trabajaran juntos con mucha frecuencia.

“Sea lo que sea que hagamos, tenemos que asegurarnos de encontrar continuidad lo más rápido posible”, manifestó LaFleur el lunes, un día después de la derrota de los Packers por 39-22 ante los Vikings . “Creo que parte del problema es que hemos tenido a muchos jugadores entrando y saliendo de la alineación. No estoy poniendo excusas. Es lo que es. Hay que encontrar la manera de hacerlo.

“Pero sí creo que, cuanto más juegan juntos los muchachos, por lo general juegan mejor juntos”.

Las fallas de la línea ofensiva desempeñaron un papel importante en que Green Bay dejara escapar una ventaja de 22-10, lo que prolonga un hábito que atormentó a los Packers la temporada pasada.

Si se cuenta su derrota de playoffs por 31-27 en Chicago la temporada pasada, Green Bay ha perdido seis partidos consecutivos. Los Packers no habían perdido tantos seguidos desde que cayeron en sus últimos cinco juegos de 1990 y en sus primeros dos encuentros de 1991.

El guardia izquierdo Aaron Banks no estuvo disponible el domingo debido a un problema en la rodilla. Donovan Jennings hizo la primera apertura de su carrera en lugar de Banks como guardia izquierdo, mientras que el guardia derecho Jacob Monk realizó su segunda apertura en la NFL. El tackle derecho Zach Bako-Bewele tuvo participación limitada en el campamento mientras se recuperaba de un desgarro parcial del tendón rotuliano, y Jordan Morgan fue titular como tackle izquierdo el domingo apenas por segunda vez.

Los linieros de Green Bay no lograron proteger al quarterback Jordan Love, particularmente después de que Minnesota tomó la delantera en el cuarto periodo. Las dos últimas series de touchdown de Minnesota comenzaron en la zona roja después de que los Vikings lograron una captura con balón suelto forzado y Love lanzó una intercepción bajo presión.

“Lo decepcionante es que tuvimos algunas fallas de protección que absolutamente no deberían y no pueden ocurrir”, comentó LaFleur.

A Love lo capturaron cuatro veces y estuvo bajo presión todo el día.

LaFleur decidió al inicio del cuarto cuarto retirar puntos del marcador cuando los Vikings se adelantaron en la línea en un gol de campo de 40 yardas de Trey Smack. Love fue detenido en cuarta y 1, y Minnesota superó a los Packers 22-0 el resto del camino.

Qué funciona

La defensa de Green Bay generó una presión al pasador adecuada sin Micah Parsons, quien se perderá al menos los primeros cuatro partidos de los Packers mientras se recupera de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Los Packers capturaron a Carson Wentz tres veces.

Qué necesita ayuda

Los Packers cometieron 12 castigos. ... Green Bay anotó touchdown en solo una de sus cuatro posesiones en la zona roja y permitió que Minnesota llegara a la zona de anotación en sus cuatro visitas dentro de la yarda 20. ... Los Packers ganaron apenas 3,1 yardas por acarreo.

Al alza

El receptor abierto Christian Watson atrapó seis pases para 147 yardas y dos touchdowns. ... El receptor abierto Matthew Golden tuvo seis recepciones para 95 yardas, para establecer máximos de su carrera en ambas categorías.

A la baja

Toda la línea titular de Morgan, Jennings, Sean Rhyan, Monk y Bako-Bewele tuvo dificultades. ... El profundo Javon Bullard fue castigado por rudeza innecesaria en el golpe que sacó del partido al mariscal de campo de los Vikings, Kyler Murray, y luego recibió otra bandera por contacto ilegal que anuló una captura en tercera oportunidad en la serie del touchdown con el que Minnesota tomó la ventaja.

Lesiones

Además de la lesión de Banks, el esquinero Brandon Cisse salió con calambres al final de la segunda mitad.

Número clave

90-15 — Los Packers han sido superados por ese margen en el cuarto cuarto y el tiempo extra durante esta racha de seis derrotas que comenzó el noviembre pasado. En sus últimos dos partidos, han sido superados 47-6 en el cuarto cuarto.

Lo que sigue

Los Packers vuelven a la carretera para enfrentar a los Jets de Nueva York, que vienen de una victoria 23-10 en Tennessee. Green Bay juega solo uno de sus primeros cuatro partidos en Lambeau Field.

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El escritor de AP Pro Football Josh Dubow contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP