Pachuca vence 2-1 al líder América y frena su racha de cinco jornadas invicto en la Liga MX

Alan Bautista adelantó a los Tuzos a los 12 minutos con un potente disparo rasante desde fuera del área.

Oussama Idrissi retomó la ventaja visitante al 74′, tras recibir una asistencia de Salomón Rondón y definir con un certero remate a media altura que terminó en el fondo de las redes.

Previamente, al minuto 46, Henry Martín había igualado temporalmente el marcador con un vistoso remate de pecho tras un centro de Érick Sánchez, aprovechando una mala salida del guardameta Carlos Moreno.

En el último minuto del descuento, Moreno fue factor al desviar un cabezazo con dirección de gol de Miguel Borja.

Con este resultado, el líder América volvió a tropezar tras más de un mes invicto (desde el 12 de septiembre). A pesar de sufrir apenas su segunda derrota del torneo, las Águilas se mantienen en la cima de la tabla con 27 puntos.

Por su parte, Pachuca reanimó sus aspiraciones de clasificación a la liguilla al llegar a 16 unidades, ubicándose en la 13ra posición.

La jornada concluirá más tarde con el enfrentamiento entre Tijuana y Santos. El conjunto lagunero buscará extender su racha triunfal a siete victorias consecutivas.

Cruz Azul se acerca a la cima de la tabla

La ofensiva del campeón Cruz Azul marcó tres anotaciones en la primera mitad para encarrilar el triunfo 3-1 sobre el Querétaro y escalar al subliderato del torneo.

Andrés Montaño al minuto 19, Nicolás Ibáñez de penal al 44′, y Osinachi Ebere al 45′+2′ convirtieron los tantos para “La Máquina”. Mateo Coronel descontó para los Gallos Blancos al 33′.

Los celestes superan a Chivas por criterios de desempate al sumar ambos 26 puntos, uno menos que el América. Por su parte, los Gallos sufrieron su tercer descalabro consecutivo y descendieron a la octava posición con 20 unidades.

En otro partido disputado más temprano, Atlas se impuso en casa 4-3 sobre Puebla gracias a un doblete de José Martín. Los rojinegros marchan en la cuarta posición con 24 puntos, mientras que La Franja se queda en el decimocuarto peldaño con 16.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP