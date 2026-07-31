Pacheco aporta poder en el juego terrestre de los Lions mientras espera el regreso de Gibbs

ARCHIVO - El running back Isiah Pacheco de los Lions de Detroit durante una práctica, el 29 de mayo de 2026, en Allen Park, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Por ahora, Isiah Pacheco está aportando potencia y velocidad al grupo de corredores de los Lions de Detroit. El ex running back de los Chiefs de Kansas, apodado “Pop”, firmó como agente libre en la temporada con un contrato de un año por 1,81 millones de dólares para reemplazar a David Montgomery, quien se marchó a Houston con un acuerdo de dos años por 16,5 millones de dólares para convertirse en el principal corredor de los Texans.

Durante las últimas tres temporadas, Jahmyr Gibbs y Montgomery se ganaron el apodo de “Sonic y Knuckles” como uno de los dúos de corredores más destacados de la NFL. Gibbs, quien la temporada pasada terminó segundo detrás de Jonathan Taylor, de Indianápolis, en touchdowns totales con 18, se perdió la primera semana del campamento de entrenamiento mientras pretende un nuevo contrato.

Pacheco corrió para 2.537 yardas y 14 touchdowns en cuatro temporadas con los Chiefs, ayudándolos a ganar dos Super Bowls. Sin embargo, una sucesión constante de lesiones lo ha dejado fuera de 17 partidos durante las últimas tres temporadas. Se perdió cuatro juegos la temporada pasada por un esguince en la rodilla derecha.

Esas dolencias también afectaron su régimen de entrenamiento en la temporada baja. Tras firmar con Detroit, Pacheco pudo participar en las actividades y ha destacado al inicio del campamento.

“Los primeros días han sido fenomenales, simplemente poder volver a volar por el campo con los muchachos”, comentó Pacheco.

Pacheco, quien bajó de peso a 210 libras desde las 216 de la temporada pasada, mostró una combinación de explosividad y potencia al atrapar un pase pantalla de Jared Goff y superar a los defensores durante la sesión del viernes. Pacheco se siente con energía al sumarse a una ofensiva que la temporada pasada terminó empatada en el cuarto lugar de la liga en anotación (28,3), pese a no llegar a los playoffs.

“Te hace querer jugar más duro y más rápido con tus compañeros a tu izquierda y a tu derecha", expresó Pacheco. "Todos se están exigiendo y trabajando duro el uno por el otro. Tienes a tipos que terminan las jugadas campo abajo y eso es lo que se necesita de cada unidad. Cuando tienes a tipos haciendo eso, hace que te apoyes en los demás y quieras luchar con más fuerza por los demás”.

Con el tiempo, la dupla de corredores de los Lions podría convertirse en “Sonic y Pop”, aunque Pacheco anticipa que se ganarán un apodo distinto. Ya ha visto muchas sugerencias.

“En redes sociales, veo un montón. Sigan poniéndonos esos apodos y los vamos a sorprender a todos cuando nos toque jugar”, señaló Pacheco.

Más allá de Gibbs y Pacheco, hay muchas incógnitas. Jacob Saylors y Sione Vaki se combinaron para tres acarreos la temporada pasada. Los otros dos corredores en el roster del campamento, Kye Robichaux y Jabari Small, nunca han registrado un acarreo en la NFL.

Todos están recibiendo repeticiones extra hasta que Gibbs regrese a los entrenamientos.

“Es una gran oportunidad, y es una de las razones por las que trajimos a Pacheco", dijo el entrenador en jefe Dan Campbell.

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FUENTE: AP