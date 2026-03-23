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Pacers cortan racha récord de 16 derrotas con triunfo 128-126 en Orlando

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Pascal Siakam anotó 37 puntos y bloqueó el intento de bandeja de Paolo Banchero en los segundos finales la noche del lunes para ayudar a los Pacers de Indiana Pacers a poner fin a su racha récord de la franquicia de 16 derrotas consecutivas, con una victoria por 128-126 sobre el Magic de Orlando.

Paolo Banchero (5), del Magic de Orlando, batalla para intentar un disparo frente a Andrew Nembhard (2) y Pascal Siakam, de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 23 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)
Paolo Banchero (5), del Magic de Orlando, batalla para intentar un disparo frente a Andrew Nembhard (2) y Pascal Siakam, de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 23 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Banchero anotó 39 unidades para el Magic, que perdió su quinto partido seguido.

Banchero atacó el aro con la oportunidad de empatar el juego después de que Orlando ganara un salto entre dos con 6,4 segundos por jugar. Pero el pívot Jay Huff, de 2,16 metros, y Siakam, de 2,06, estaban debajo del aro, y Banchero no pudo lanzar por encima de ellos.

Jarace Walker sumó 20 puntos para los Pacers, y Aaron Nemith aportó 19. Andrew Nembhard, quien encestó un triple con 1:33 por jugar para los últimos puntos de Indiana, terminó con 13 puntos, 14 asistencias y siete rebotes.

Los Pacers, que llegaban con un 45,3% de acierto en tiros de campo, el tercero peor de la NBA, lanzaron para un 55% en total y encestaron 16 de 35 triples (45,7%) al ganar por primera vez desde el 11 de febrero.

Indiana tomó una ventaja de 109-97 al inicio del último cuarto cuando Siakam y T.J. McConnell anotaron en tres bandejas combinadas en un lapso de 39 segundos, y la tercera llegó después de un robo de McConnell en la zona trasera.

Indiana todavía ganaba por 12 cuando Siakam encestó dos tiros libres con 3:36 por jugar, pero el Magic anotó nueve puntos seguidos para volver a meterse en el partido.

Desmond Bane registró 14 de sus 17 unidades en la segunda mitad para el Magic. Además, repartió siete asistencias.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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