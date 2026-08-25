Otro testigo recibe orden de liberación en caso de mexicano abatido por agentes del ICE en Texas

Un altar colocado en el lugar en el que Lorenzo Salgado Araujo fue abatido por agentes del ICE, el lunes 13 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren,Archivo) AP

Daniel Tirado Pantoja era uno de los tres pasajeros que viajaba a bordo de una vagoneta cuando el conductor, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, fue baleado por un agente federal el pasado 7 de julio cuando se dirigía a su negocio de construcción de viviendas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha afirmado que Salgado Araujo —quien había vivido sin autorización legal en Estados Unidos desde hace 35 años— “utilizó su vehículo como arma” y que el agente disparó en defensa propia.

El juez federal Alfred Bennett, en Houston, ordenó la liberación de Tirado Pantoja después de determinar que no tenía antecedentes penales y que no representaba riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, según registros judiciales.

“Nos alegra mucho que el señor Tirado pueda reunirse con su familia”, declaró su abogado, Ross Miller.

Tirado Pantoja y otro pasajero, José Trinidad Rojas Pliego, han cuestionado la versión del DHS sobre el encuentro con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).

Aseguraron que los agentes nunca se colocaron frente al vehículo y que Salgado Araujo había puesto su camioneta en punto muerto antes de que los agentes comenzaran a disparar. Tirado Pantoja también ha declarado que el vehículo en el que viajaban los agentes golpeó su vagoneta por detrás y luego nuevamente del lado del conductor.

Rojas Pliego ya fue liberado de prisión el mes pasado. El DHS no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la decisión del juez.

Victor Salgado, hermano del hombre fallecido, también viajaba a bordo de la camioneta y permanece detenido. También ha pedido a un juez que ordene su liberación.

Poco después del incidente, Ronaldo Salgado, hijo de Salgado Araujo, publicó en redes sociales que su padre se dirigía al trabajo y estaba recogiendo a sus trabajadores cuando ocurrió el tiroteo. Afirmó que su padre era un hombre trabajador y que estaba en proceso de obtener un permiso de trabajo.

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Turbay es miembro del cuerpo de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP