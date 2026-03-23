Otro golpe de Cerúndulo en Miami. Elimina a Medvedev y avanza a octavos de final

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El argentino, de 27 años y 18vo preclasificado, avanzó el lunes a los octavos de final del torneo Masters 1000 al imponerse 6-0, 4-6, 7-5 ante el ruso Daniil Medvedev (10 en el ranking mundial).

Fue la victoria número 16 de Cerúndolo contra un Top 10 en la gira de la ATP y quedó a las puertas de acceder a los cuartos de final por cuarta vez en cinco participaciones en Miami.

Sometió a Medvedev, ex campeón del Abierto de Estados Unidos, gracias a una efectividad del 68% con el primer saque.

Medvedev venía de perder ante Jannik Sinner en la final del Abierto de Indian Wells y obtener el título del ATP 500 en Dubái, ambos certámenes en superficie dura.

“Estoy muy contento porque es uno de los mejores de la superficie. Uno de los pocos con los que nunca había jugado", dijo Cerúndulo. “Venía teniendo un gran año con final la semana pasada, ganando en Dubái”.

Su próximo rival será el francés Ugo Humbert, quien derrotó 6-4, 7-6 (2) al kazajo Alexander Shevchenko.

La jornada deparó la eliminación de otro Top 10: el canadiense Felix Auger-Aliassime. El número 8 perdió 6-3, 1-6, 6-3 ante el francés Terence Atmane. Por la rama femenina, la canadiense Victoria Mboko (10ma cabeza de serie) se impuso 7-6 (4), 4-6, 6-0 en el duelo de adolescentes contra la rusa Mirra Andreeva (8). La rival de turno de Mboko será la checa Karolina Muchova (13), quien arrasó 6-0, 6-2 a la filipina Alexandra Eala (31). ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP