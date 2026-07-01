Otro bombazo: Celtics traspasan a Jaylen Brown a 76ers por Paul George y selecciones de draft

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ARCHIVO - Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, lleva el balón hacia la canasta frente a Paul George (8), de los 76ers de Filadelfia, durante la primera mitad del segundo juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el 21 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa, Archivo) AP

Boston también recibe dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso no había recibido las aprobaciones requeridas por la liga.

ESPN informó primero sobre el acuerdo de traspaso, y los términos fueron confirmados posteriormente por The Boston Globe.

Esto pone fin a la etapa de Brown en Boston tras cinco apariciones en el Juego de Estrellas en una trayectoria de 10 temporadas en la que acumuló más victorias — contando tanto la temporada regular como los partidos de playoffs — que cualquier otro jugador de la liga en ese lapso.

Y es otro gran movimiento realizado vía traspaso este verano, después de que Giannis Antetokounmpo pasara de Milwaukee a Miami, Kawhi Leonard y Brandon Ingram encabezaran un intercambio entre los Raptors de Toronto y los Clippers de Los Ángeles, y Memphis traspasara a Ja Morant a Portland.

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FUENTE: AP