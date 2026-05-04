Orlando despide a Jamahl Mosley tras tres eliminaciones en la primera ronda de los playoffs

El entrenador del Magic de Orlando Jamahl Mosley grita hacia el árbitro Curtis Blair (74) durante el partido de los playoffs de la NBA contra los Pistons de Detroit, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Fue la tercera eliminación consecutiva de Orlando a las primeras de cambio de los playoffs, y con diferencia la más decepcionante.

El Magic, octavo preclasificado, no solo perdió las tres oportunidades que tuvo de tumbar a los Pistons, primeros preclasificados, sino que en uno de esos partidos Orlando llegó a sacar una ventaja de 24 puntos en la segunda mitad en casa y aun así perdió. Orlando falló 23 tiros consecutivos en esa derrota del sexto partido el viernes, y los aficionados les abuchearon cuando terminó.

Esa derrota probablemente fue la que selló el destino de Mosley, aunque la caída en el séptimo partido en Detroit el domingo fue la que puso fin a la temporada.

“Estamos agradecidos con Jamahl por todo lo que ha hecho por el Orlando Magic. Valoramos su liderazgo y las contribuciones positivas que hizo como entrenador", declaró Jeff Weltman, presidente de operaciones de baloncesto del Magic. "Aunque fue una decisión difícil, sentimos que es momento de una nueva voz y una perspectiva renovada. Les deseamos a Jamahl y a su familia lo mejor”.

Mosley es el tercer entrenador con más victorias en la historia del Magic. Sus 189 triunfos solo están por detrás de Brian Hill (267) y Stan Van Gundy (259). Tomó un equipo que estaba en las primeras etapas de una reconstrucción, con Franz Wagner y Jalen Suggs llegando a la liga como novatos en su primera temporada, y luego el Magic ganó la lotería para seleccionar a Paolo Banchero como número 1 global antes de la segunda temporada de Mosley.

Orlando ganó 22 partidos en la primera temporada de Mosley, mejoró a 34-48 en el segundo año y ha estado en .500 o mejor en las tres campasñ desde entonces: 47-35 en 2023-24, 41-41 la temporada pasada y 45-37 en la actual.

Eso convierte al Magic en uno de 10 equipos —Boston, Cleveland, Denver, Houston, los Clippers de Los Ángeles, los Lakers de Los Ángeles, Minnesota, New York y Oklahoma City son los otros— que no han terminado por debajo de .500 en ninguna de las últimas tres temporadas.

No fue suficiente. Y con gran parte del núcleo del equipo —Banchero, Wagner, Suggs, Desmond Bane y otros— bajo contrato de cara al futuro previsible, el Magic claramente consideró que la mejor manera de sacudir las cosas era traer a un nuevo entrenador.

“Ha sido una experiencia absolutamente increíble con estos chicos. Su capacidad para crecer, comunicarse... vamos a pelear hasta que suene la bocina final. Y eso es lo que han visto durante la mayor parte de estos cinco años”, dijo Mosley.

Es una plantilla que necesita mejoras en algunos aspectos, quizá el tiro sea el principal, después de que Orlando fuera apenas 27mo entre los 30 equipos de la liga en porcentaje de triples esta temporada. Las lesiones también han sido un problema importante para el Magic, incluso en los playoffs. Wagner no pudo disputar los últimos tres partidos, que acabaron en derrotas, contra Detroit.

La seguridad laboral de Mosley fue tema de conversación durante gran parte de la temporada, especialmente en medio de reportes de que él y Banchero no estaban en sintonía. En marzo, Banchero reconoció que hubo algunos momentos de conflicto, pero pensó que Orlando salió mejor tras atravesar eso.

Banchero señaló, cuando se le preguntó entonces sobre su relación con Mosley: “Los dos somos competidores. Hubo momentos en los que estaba frustrado y no estaba jugando tan bien como creo que debería. Pero nunca se convirtió en que yo le echara la culpa a él o fuera irrespetuoso. Todo fue constructivo; él me habla, yo le hablo. Y ganar lo cura todo”.

Evidentemente, no hubo suficientes victorias.

A Mosley le quedaban dos temporadas en una extensión que él y el Magic acordaron en marzo de 2024. El equipo elogió su “preparación, ética de trabajo, capacidad para conectar con los jugadores y la pasión que aporta al trabajo cada día, lo que trae resultados positivos, tanto en la cancha como fuera de ella” al anunciar ese acuerdo.

Apenas poco más de dos años después, él y el Magic se separaban.

Solo siete entrenadores han estado más tiempo en sus puestos actuales que Mosley con Orlando: Erik Spoelstra de Miami (contratado en 2008), Steve Kerr de Golden State (2014), Tyronn Lue de los Clippers (2020), Mark Daigneault de Oklahoma City (2020), Chris Finch de Minnesota (2021), Rick Carlisle de Indiana (2021) y Jason Kidd de Dallas (2021).

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FUENTE: AP