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Orioles y Kyle Bradish acuerdan contrato de 90 millones por 5 años para 2027-31

HOUSTON (AP) — El lanzador derecho Kyle Bradish y los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años por 90 millones de dólares para el periodo 2027-31 el sábado.

El lanzador de los Orioles de Baltimore, Kyle Bradish, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el sábado 11 de julio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Terrance Williams)
El lanzador de los Orioles de Baltimore, Kyle Bradish, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el sábado 11 de julio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Terrance Williams) AP

Bradish tiene un salario de 3,55 millones de dólares este año después de imponerse al equipo en el arbitraje. El nuevo acuerdo abarca lo que habrían sido los dos últimos años de elegibilidad de Bradish para el arbitraje, según las reglas del actual convenio laboral.

El jugador de 29 años tiene marca de 6-9 con una efectividad de 3,61 en 19 aperturas esta temporada, su primera campaña completa de regreso tras la cirugía Tommy John en 2024. Terminó cuarto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2023 después de registrar una efectividad de 2,83 en 30 aperturas. Tiene una efectividad de 3,50 en cinco temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Orioles.

“Mantener a jugadores del calibre de Kyle con el uniforme de los Orioles es una parte importante de nuestra visión a largo plazo”, señaló el propietario de los Orioles, David Rubenstein, en un comunicado.

Seleccionado en la cuarta ronda por los Angelinos de Los Ángeles en el draft amateur de 2018, Bradish fue adquirido junto con otros tres jugadores en un canje el 4 de diciembre de 2019, que envió al lanzador derecho Dylan Bundy a los Angelinos.

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FUENTE: AP

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