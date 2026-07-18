Orioles superan por 4-2 a Astros en 11 entradas para su 6ta victoria seguida

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El lanzador relevista de los Orioles de Baltimore, Cam Sanders (izquierda), celebra con Pete Alonso (centro) y Christian Encarnacion-Strand (derecha) después de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el sábado 18 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren) AP

La racha ganadora de Baltimore es la más larga del equipo desde el periodo del 30 de mayo al 5 de junio de 2025.

O’Neill le ganó el tiro a primera del segunda base venezolano José Altuve, lo que permitió que Henderson anotara con facilidad. Eso dejó corredores en primera y segunda, y el dominicano Leody Taveras siguió con un sencillo productor de una carrera ante su compatriota Enyel De Los Santos (0-3).

El cubano Yordan Álvarez conectó un doble que empató el juego para Houston en la parte baja de la 10.ª, y los Astros llenaron las bases sin outs. Pero no lograron anotar la carrera de la victoria.

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FUENTE: AP