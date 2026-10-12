Orgullo de deportista indígena: Shiyazh Pete es reconocido en el Día de los Pueblos Indígenas

ARCHIVO - El jugador de los Dallas Cowboys Shiyazh Pete saluda a los aficionados tras un entrenamiento de NFL el 26 de agosto de 2026, en Frisco, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo) AP

Pete jugó apenas seis jugadas, pero regresó a la banda para recibir una ovación de pie, una poderosa muestra de apoyo para el primer integrante de la Nación Navajo en firmar con un equipo de la NFL.

Ahora, como agente libre tras ser dado de baja por los Cowboys, Pete ha regresado a casa, a la Nación Navajo, donde ha estado agradeciendo a los aficionados por su apoyo mientras busca su próxima oportunidad en la NFL. Sorprendió a estudiantes de su antigua escuela, Shiprock High School, con una aparición en el mitin de ánimo del regreso a casa y fungió como gran mariscal del desfile de la Feria del Norte de la Nación Navajo.

Pete se reunirá y saludará a los aficionados el lunes en un evento del Día de los Pueblos Indígenas en Albuquerque, Nuevo México.

Pete se suma a una larga lista de deportistas indígenas que han derribado barreras en el deporte, han inspirado orgullo en sus comunidades y se han convertido en modelos a seguir para niños indígenas. Desde campeones olímpicos hasta jugadores profesionales de baloncesto, estos atletas han ayudado a moldear la historia del deporte mientras abrían puertas para quienes vienen detrás.

Jim Thorpe, de la Nación Sac y Fox en Oklahoma, aún es considerado ampliamente como el mejor deportista de todos los tiempos, y ganó el decatlón y el pentatlón en los Juegos Olímpicos de 1912. También jugó seis temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol y 12 en el fútbol americano profesional, incluida la American Professional Football Association, precursora de la National Football League.

Compañero de Thorpe en atletismo en la Carlisle Indian Industrial School en Pensilvania, Louis Tewanima mantuvo la práctica espiritual hopi de correr para obtener reconocimiento en esa institución represiva. Terminó noveno en el maratón de los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres y segundo en los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, estableciendo un récord estadounidense en la prueba.

La historia del surf moderno tiene su origen en el hawaiano nativo Duke Kahanamoku. Sus logros internacionales, como medallas de oro y plata en natación en los Juegos Olímpicos de 1912, 1920 y 1924, hicieron que el surf se conociera ampliamente. Kahanamoku ayudó a establecer las tablas de surf como equipo estándar para rescates en el océano. Actuó en películas y se desempeñó de 1935 a 1961 como jefe de policía de Honolulu.

Corredores indígenas marcaron el ritmo durante el siglo XX

El maratonista Ellison Myers “Tarzan” Brown, de la tribu Narragansett en Rhode Island, ganó el Maratón de Boston en 1936 y 1939 y compitió por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Brown iba a correr el maratón en los Juegos Olímpicos de 1940, pero los juegos fueron cancelados debido a la Segunda Guerra Mundial.

El corredor oglala lakota Billy Mills fue el primer no europeo en ganar el oro olímpico en los 10 kilómetros con su sorpresiva carrera, con récord olímpico, en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio. Esa carrera fue el mejor resultado de medalla para Estados Unidos en esa prueba olímpica desde la plata de Tewanima más de medio siglo antes, y el oro de Mills en 10 kilómetros aún no ha sido igualado por un olímpico estadounidense.

La primera mujer estadounidense en terminar un maratón por debajo de 2 horas y 30 minutos, Patti Catalano Dillon, es de ascendencia mi’kmaw y creció en Massachusetts. Dillon fue subcampeona en el Maratón de Nueva York de 1980 y en los maratones de Boston de 1979, 1980 y 1981. Dillon tuvo récords mundiales en el medio maratón y en las carreras de 30 kilómetros y 20 kilómetros.

Jugadores indígenas en el deporte profesional

Ryneldi Becenti fue la primera atleta indígena estadounidense en la WNBA, al jugar para las Phoenix Mercury en la temporada de 1997. Becenti creció jugando el vertiginoso “rez ball” en la Nación Navajo y fue una figura destacada en Scottsdale Community College y en Arizona State University antes de hacerse profesional como jugadora en Europa.

La jugadora de Los Angeles Sparks Aaliyah Nye es ciudadana de la Match-E-Be-Nash-She-Wish Band of Pottawatomi en Michigan. Máxima anotadora en la preparatoria y luego en Alabama, Nye se incorporó a la WNBA en 2025 como selección del draft de Las Vegas Aces. En 2026, fue seleccionada en el draft y luego dada de baja por Toronto Tempo y Atlanta Dream antes de ser reclamada por las Sparks.

El golfista Notah Begay III consiguió cuatro victorias en el PGA Tour en 1999 y 2000. Indígena estadounidense con ascendencia navajo, de San Felipe e Isleta, Begay estableció una fundación para promover la salud y el bienestar de los indígenas estadounidenses mediante programas de fútbol y golf. Es analista de golf en televisión.

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Gruver informó desde Fort Collins, Colorado.

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Esta historia se publica a través de la Global Indigenous Reporting Network en The Associated Press.

FUENTE: AP