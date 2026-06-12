Organización infantil de Seattle devuelve 20 entradas gratis del Mundial por veto a árbitro somalí

El árbitro somalí Omar Artan, a quien Estados Unidos impidió entrar para pitar en el Mundial, regresa a Mogadiscio el miércoles 10 de junio de 2026 (AP Foto/Farah Abdi Warsameh) AP

Muchos de los niños de su African Youth Sports Academy provienen de familias inmigrantes de bajos ingresos y, dado que los precios de las entradas rondan los 1.000 dólares, el regalo era una oportunidad increíble para ellos.

Luego, Estados Unidos le prohibió entrar siquiera a su territorio a Omar Artan —el primer árbitro somalí que iba a pitar en el Mundial— . Abdulla, quien fue futbolista semiprofesional y refugiado somali, quiso hacer algo en señal de solidaridad y primero pensó en renunciar a su puesto como “embajador” voluntario de la FIFA. Pero cuando les comunicó su decisión a padres y entrenadores, ellos le sugirieron algo aún más significativo: devolver las entradas.

“Todos enviaron un mensaje diciendo: ‘Tenemos el corazón roto, nos sentimos traicionados’”, le dijo Abdulla a The Associated Press el viernes. “No nos parece correcto ir a celebrar mientras la única persona en la historia de nuestro país (seleccionada para arbitrar en el Mundial) está sufriendo y se siente decepcionada.

“Me sentí muy emocionado cuando los padres dijeron eso, porque devolver una oportunidad única por solidaridad con nuestro muchacho… me hizo sentir muy orgulloso de liderar esta organización”.

Las entradas gratuitas estaban entre las 1.400 distribuidas mediante un programa organizado por la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, y el comité local organizador del Mundial de la FIFA. El propio Abdulla asistió al anuncio del programa y reclutó a una veintena de niños a fin de participar en el video para redes sociales de la alcaldesa que lo promocionaba.

Señaló que enterarse de que su organización recibiría las entradas fue “la mejor noticia" que ha tenido en su vida. La African Youth Sports Academy, que también ofrece mentoría y otros servicios, decidió realizar una competencia de fútbol para ayudar a determinar quién recibiría entradas.

El plan era entregar los boletos a alrededor de una docena de jóvenes, de 13 a 16 años, y a varios de sus padres, explicó Abdulla.

Los niños “están muy tristes, hermano, con el corazón destrozado”, expresó. “Tenemos que enseñarles a defender lo correcto”.

Somalia es uno de casi 40 países cuyos ciudadanos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos en medio de la ofensiva contra la inmigración por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Artan, quien fue nombrado mejor árbitro masculino de África en 2025, fue interrogado durante 11 horas y se le negó la entrada a Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami el sábado pasado, pese a que se le había emitido una visa. Funcionarios estadounidenses afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, sin ofrecer pruebas.

Fue enviado de regreso a casa, donde recibió una cálida bienvenida de sus simpatizantes. El jueves, la UEFA lo designó árbitro para su partido de la Supercopa del 12 de agosto.

La oficina de la alcaldesa de Seattle y el comité local organizador del Mundial declinaron hacer comentarios sobre la decisión de la organización sin fines de lucro, pero confirmaron que las entradas fueron reasignadas a otro grupo comunitario: el Somali Health Board, que también patrocina el fútbol juvenil. Esa organización no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios el viernes.

La decisión de la African Youth Sports Academy fue reportada anteriormente por The Seattle Times.

Abdulla, quien labora como agente de seguridad del transporte en el sistema de tren ligero de Seattle, jugó con el equipo semiprofesional Seattle Somali Stars antes de retirarse en 2017. Estaba previsto que se desempeñara como embajador voluntario del Mundial, dando la bienvenida a los aficionados y ayudándolos a llegar al estadio.

Ahora, dice que ni siquiera verá los partidos por televisión.

En cambio, comentó que está concentrado en otro torneo próximo, en el que antes jugó y fue entrenador y que ahora organiza: la 28ª Somali Week anual, que llevará equipos de Canadá, el Reino Unido, Minneapolis y otros lugares al suburbio de Kent, cerca de Seattle, en agosto.

El certamen atrae a jugadores de ascendencia africana y a otros, indicó Abdulla, y sirve como una poderosa muestra de cómo el fútbol puede unir a la comunidad.

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FUENTE: AP