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Organización contra grupos de odio en EEUU se declara inocente en caso federal de fraude

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — El Southern Poverty Law Center (SPLC), conocido por monitorear a grupos de odio, se declaró inocente el martes de cargos federales, según los cuales defraudó a donantes al no revelar que una parte del dinero se usaría para pagar a informantes en organizaciones extremistas.

La abogada Abbe Lowell presentó la declaración de inocencia en nombre de la organización ante una acusación sustitutiva donde se añaden detalles sobre los cargos anunciados por primera vez en abril.

El Departamento de Justicia acusó al SPLC de financiar a grupos extremistas mientras afirmaba públicamente que trabajaba para desmantelarlos. El organismo niega haber cometido irregularidades y sostuvo que el programa de informantes aportó inteligencia crucial sobre las actividades de esos grupos, la cual proporcionaba regularmente a agencias del orden público.

El SPLC acusó al Departamento de Justicia de llevar a cabo un proceso judicial vengativo como parte de una campaña de represalias contra quienes el presidente Donald Trump percibe como sus enemigos políticos.

En la acusación sustitutiva se alega que se utilizaron 4,1 millones de dólares en donaciones para pagar a informantes en grupos extremistas. Los fiscales indicaron que una parte del dinero se destinó a reclutar nuevos miembros y a comprar túnicas del Ku Klux Klan y materiales para ceremonias de quema de cruces.

En la acusación se indica que, entre los informantes pagados, había miembros del KKK y nacionalistas blancos que inicialmente se acercaron al SPLC para pedir ayuda para abandonar las organizaciones extremistas, pero a quienes se les ofrecieron pagos mensuales y reembolsos de gastos.

La breve comparecencia de lectura de cargos se realizó el martes de forma remota. Está previsto que el caso vaya a juicio en octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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