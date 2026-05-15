Organismo sanitario líder de África confirma nuevo brote de ébola en remota provincia del Congo

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, el principal organismo de salud pública del continente, confirmó el viernes un nuevo brote de ébola en la remota provincia de Ituri, en República Democrática del Congo, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento.