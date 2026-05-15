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Organismo sanitario líder de África confirma nuevo brote de ébola en remota provincia del Congo

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, el principal organismo de salud pública del continente, confirmó el viernes un nuevo brote de ébola en la remota provincia de Ituri, en República Democrática del Congo, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento.

Los decesos y los posibles casos se localizan principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, señaló la agencia en un comunicado.

“Se han reportado cuatro muertes entre los casos confirmados por laboratorio. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, pendientes de confirmación", explicó la nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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