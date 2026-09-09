Organismo de control nuclear denuncia a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU

Veintitrés países de la junta de gobernadores de 35 miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) votaron a favor de la resolución en la sede del organismo en Viena.

China, Rusia y Níger se opusieron, mientras que ocho países se abstuvieron y uno no votó porque estaba en mora, según diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato para describir el resultado de la votación a puerta cerrada.

La medida diplomática ha estado bajo consideración desde junio de 2025, cuando la junta del OIEA determinó oficialmente que Irán incumplía sus obligaciones de no proliferación debido a la falta de cooperación de Teherán en una investigación de larga data sobre rastros de uranio detectados por inspectores en varios sitios no declarados en Irán.

Funcionarios occidentales sospechan que los rastros de uranio podrían aportar más pruebas de que Irán tuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003.

Irán sostiene que no busca construir armas nucleares y que su programa es completamente pacífico.

La remisión de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU se produce en medio de una nueva escalada en la guerra de Estados Unidos contra la República Islámica.

Washington destruyó esta semana cinco petroleros iraníes y Teherán respondió atacando objetivos estadounidenses en Jordania, en el más reciente estallido de ataques mutuos que ha hecho que las partes vuelvan a estar cerca de manifestar hostilidades abiertas en una guerra que ya ha durado más de seis meses.

El hecho de denunciar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU traslada la responsabilidad a una autoridad superior capaz de adoptar medidas adicionales, incluidas sanciones o congelamientos de activos.

Pero es poco probable que haya medidas punitivas específicas por parte de la ONU en este caso, ya que los aliados de Irán, Rusia y China, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En el borrador de la resolución, al que tuvo acceso The Associated Press, se solicita al director general del OIEA, Rafael Grossi, “que informe de esta resolución y de las resoluciones adoptadas previamente… a todos los Miembros del Organismo y al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto del OIEA”.

En la resolución también se reitera su llamado a Irán “a subsanar urgentemente su incumplimiento de su Acuerdo de Salvaguardias adoptando todas las medidas que el Organismo y la Junta consideren necesarias, para que el director general pueda proporcionar las garantías necesarias respecto de… la no desviación de material nuclear”.

Desde que Israel y Estados Unidos atacaron los sitios nucleares de Irán durante la guerra de 12 días en junio de 2025, Teherán no ha dado a los inspectores del OIEA acceso a los sitios nucleares que fueron afectados por la ofensiva.

El OIEA tampoco ha podido verificar el estado de las reservas de uranio cercano al grado armamentístico desde el bombardeo de junio.

Según el organismo, Irán mantiene una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Esa reserva podría permitir que la República Islámica construya hasta 10 bombas nucleares, si decidiera utilizar su programa para construir armas, advirtió Grossi, el jefe del OIEA, en una entrevista el año pasado con la AP. Señaló que eso no significa que Irán tenga un arma de ese tipo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP