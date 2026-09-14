Organismo de control detalla afectaciones por guerra contra Irán en ejército de EEUU

ARCHIVO - Personal de la embajada de EEUU en Irak inspecciona los daños causados por un ataque en Bagdad, el 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Hadi Mizban/Archivo) AP

Gran parte de la información ya se había divulgado en los últimos seis meses, pero el reporte del inspector general del Pentágono ofreció hasta ahora el recuento oficial más completo de los costos del conflicto en vidas estadounidenses, dinero de los contribuyentes y daños físicos. Incluyó información de los organismos de control de los departamentos de Defensa y de Estado, así como de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El informe, cuya publicación fue dada a conocer por NBC News en primera instancia, señaló que la guerra de Estados Unidos con Irán “ha provocado faltantes de inventario estratégico y ha dejado al descubierto cuellos de botella en la base industrial para el reabastecimiento de municiones” en lo relativo a armas avanzadas. Expertos ya habían indicado que los contratistas militares tardarán alrededor de tres años en reponer misiles avanzados e interceptores defensivos de misiles hasta los niveles previos a la guerra.

El informe, que abarca del 1 de abril al 30 de junio, también reconoció que los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios y otras estructuras en bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania. Decenas de aeronaves y drones estadounidenses también fueron destruidos o dañados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó al Congreso a finales de julio que la guerra había costado 37.500 millones de dólares hasta entonces.

Sin embargo, los costos para las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos no se habían divulgado públicamente con anterioridad. Según el informe, esos puestos en Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos sufrieron la mayor parte de los daños físicos, con un costo estimado de 184 millones de dólares.

El Departamento de Estado informó a principios de junio que sus costos totales derivados del conflicto ascendieron a 113 millones de dólares, de los que casi 80 millones se destinaron a responder a planes de contingencia, incluidos gastos de evacuación de personal de Estados Unidos y sus familias, así como de otros ciudadanos estadounidenses y algunos nacionales de terceros países.

El Departamento de Estado indicó que, en las semanas y meses posteriores a que Estados Unidos e Israel atacaran por primera vez a Irán el 28 de febrero, el gobierno de Trump evacuó a unos 9.000 ciudadanos de Estados Unidos desde países de Oriente Medio y Europa. Mediante vuelos privados y comerciales, así como traslados por tierra y por agua, el costo de la operación de evacuación del departamento superaba los 11 millones de dólares a finales de junio.

“El Departamento de Estado determinó que los funcionarios consulares no podrían documentar plenamente los itinerarios de viaje necesarios para solicitar el reembolso a los evacuados y, por lo tanto, sería impracticable pedirles el reembolso”, señala el informe.

La mayoría de las evacuaciones se realizaron desde Israel, seguidas por Irak y Jordania. Aunque Estados Unidos sólo evacuó a 1.200 estadounidenses desde Emiratos Árabes Unidos, esos viajes a Estambul, Atenas y Washington fueron los más costosos, por un monto de más de 4 millones de dólares.

El Departamento de Estado informó que en ese periodo también se realizaron ventas militares de emergencia y no de emergencia por más de 44.000 millones de dólares, y que la mayoría de éstas fueron a Arabia Saudí. Las ventas incluyeron helicópteros militares, municiones y apoyo para municiones, así como un sistema avanzado de armas de precisión.

Otros países de la región, incluidos Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Israel, también realizaron compras por miles de millones de dólares, mientras Irán tomaba represalias contra casi todos los países de la zona que albergaban una base militar de Estados Unidos.

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Amiri informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP