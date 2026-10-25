Opositora María Corina Machado regresa a Venezuela mientras persisten dudas sobre la democracia

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Partidarios de la líder opositora María Corina Machado se reúnen para exigir que se fije una fecha para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el jueves 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

El regreso de Machado, tras más de 10 meses en el exilio, se produce en un momento en que se intensifican las dudas sobre el futuro democrático de Venezuela y el papel de Estados Unidos en ese proceso.

“Estoy aquí. Con ustedes” fue el mensaje con el que Machado alertó en X sobre su presencia.

El excandidato presidencial de la coalición opositora, Edmundo González, confirmó su llegada. “Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, escribió en X y destacó que “hoy es un día muy importante para los venezolanos.

The Associated Press consultó al equipo de prensa de la líder pero no recibió respuesta de inmediato.

Desde la destitución de Maduro, Venezuela ha estado bajo el mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una aliada de larga data de Maduro que contó con el beneplácito de la administración de Donald Trump para sucederlo. Rodríguez ha superado el plazo para el cual fue autorizada a ejercer como presidenta interina y no hay elecciones programadas.

Machado permaneció oculta en Venezuela durante 11 meses tras ser detenida brevemente a raíz de una protesta en enero de 2025. Tras abandonar el país de forma clandestina, reapareció en diciembre de ese mismo año en Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su desafío pacífico al gobierno autoritario de Maduro.

Machado y sus aliados exigen que se fije una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han subrayado que, antes de ello, es necesaria la estabilización económica. FUENTE: AP