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Oposición colombiana marcha contra políticas de De la Espriella y mide su reacción a las protestas

BOGOTÁ (AP) — Sindicatos y sectores de la oposición al gobierno del conservador Abelardo de la Espriella se movilizarán el miércoles por las calles de Bogotá y de otras ciudades colombianas para manifestar su descontento por las políticas del nuevo gobierno que consideran regresivas en temas sociales.

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) AP

El expresidente Gustavo Petro, quien terminó su mandato en agosto, convocó a manifestarse alegando que De la Espriella ha dado señales de buscar reducir el salario mínimo, lo que a su juicio provocaría un incremento de la pobreza.

La marcha también fue convocada por algunos sindicatos, incluido el de maestros, contra políticas de De la Espriella que “modifican decretos para precarizar el trabajo decente, privatizar la educación y limitar el derecho a la protesta”, indicó la víspera en un comunicado la Central Unitaria de Trabajadores.

La nueva norma permitirá la intervención policial sin agotar necesariamente el diálogo, según un borrador publicado por el gobierno como paso previo para su entrada en vigor. A su vez indica que puede retomarse el diálogo después del empleo de la fuerza, siempre que las “acciones violentas” hayan cesado.

El gobierno argumenta que con las modificaciones en el protocolo busca garantizar los derechos de quienes participan en la protesta de manera pacífica.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”, aseguró De la Espriella el martes en X.

La modificación del protocolo generó especial preocupación en los movimientos sociales y sectores de izquierda que temen un uso excesivo de la fuerza y recuerdan la violencia registrada en las multitudinarias protestas de 2021 en las que algunos miembros de la fuerza pública resultaron implicados en lesiones y muertes de manifestantes.

La congresista Jennifer Pedraza, crítica del gobierno, demandó el decreto ante el Consejo de Estado —el máximo tribunal de la administración pública— pidiendo que se anule por considerarlo “regresivo e inconstitucional”.

FUENTE: AP

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