Yuval Noah Harari y las redes de información: una historia ambiciosa que no termina de convencer

El punto de partida del libro es simple y poderoso: la historia humana puede entenderse como la evolución de las redes que hemos construido para almacenar, transmitir y procesar información. Desde los relatos orales en las tribus prehistóricas hasta los algoritmos de la inteligencia artificial que organizan la sociedad digital contemporánea, Harari traza una línea continua de transformación. A lo largo de esta historia, sostiene, las redes de información no solo han reflejado el mundo, sino que lo han modelado: han creado realidades compartidas, permitido la coordinación a gran escala y determinado quién ostenta el poder.

El libro recorre, de forma cronológica, las distintas etapas de esta evolución. En las comunidades tribales, la red de información era oral, basada en el relato, el mito y la memoria. No había escritura, pero sí reglas sociales transmitidas con eficacia gracias a la repetición y la emoción colectiva. Con la aparición de los primeros Estados y la invención de la escritura, las redes se formalizan. La información puede almacenarse, replicarse y auditarse. Aparecen registros, censos, leyes escritas y burocracias.

En un tercer momento, Harari analiza el papel de las religiones universales como redes de gran escala. El cristianismo, el islam o el budismo no fueron solo creencias espirituales, sino también poderosas redes de información que conectaban sociedades dispares bajo reglas y narrativas compartidas. Más adelante, con la imprenta, se produce un salto cualitativo: el acceso a los textos religiosos, filosóficos y científicos se multiplica, permitiendo fenómenos como la Reforma protestante o el nacimiento del pensamiento ilustrado.

El siglo XIX ilustra cómo ciertas tecnologías —como el vapor, el ferrocarril o el telégrafo— favorecieron redes imperialistas sostenidas por la información. Las potencias coloniales europeas no solo se imponían por la fuerza militar, sino también gracias a censos, mapas, estadísticas y sistemas de comunicación centralizados. La red sostenía al imperio.

Hoy, la inteligencia artificial representa un nuevo punto de inflexión. Harari advierte que las redes actuales ya no solo comunican, sino que procesan y toman decisiones. Algoritmos invisibles, gestionados por grandes corporaciones tecnológicas, filtran nuestra información, modelan nuestras opiniones y anticipan nuestros comportamientos. Esto altera profundamente las relaciones de poder, con consecuencias que aún no entendemos del todo. Las redes digitales ya no son herramientas del Estado, ni del mercado sino estructuras autónomas que redefinen lo público, lo privado y lo político.