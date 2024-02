María Corina, CAP y Chávez...

La personalización en la política no es un tema nuevo. Desde el Príncipe de Maquiavelo pasando por los conceptos de libertad de Isaiah Berlín, la pleonexia en la psicología social o los excesos irreflexivos e irremisibles hasta el estudio moderno sobre el modelo holístico de los Cinco Grandes Factores de la Personalidad (Big Five Personality Traits), con vocación de poder transcultural, empático e interactivo, la personalidad importa y anticipa el poder.

Nos comentan que a fines del siglo pasado comienza a ganar reconocimiento el modelo holístico de los Cinco Grandes Factores de la Personalidad (Big Five Personality Traits). Estos son: 1) el Neuroticismo, a veces definido como Estabilidad Emocional, es decir, la tendencia a experimentar emociones negativas y a percibir el entorno como amenazante; 2) la Extraversión o Extroversión, que se relaciona con una visión más optimista del mundo y la preferencia por la interacción social; 3) la Amabilidad, entendida como la capacidad de establecer diversos vínculos sociales y estar más orientados a preocuparse por los/as demás, en especial, grupos estigmatizados; 4) la Apertura a la experiencia, que incluye la capacidad de introspección, de apertura al cambio, imaginación activa, curiosidad intelectual; y 5) la Responsabilidad, que da cuenta de disposiciones a adecuarse a las normas prescritas, a controlar los propios impulsos, ser perseverantes, y planificar y postergar la gratificación.

La relación de los Big Five con la política es una variable significativa. McCrae (1996) sugirió que el factor Apertura era el que más probablemente explicaría las diferencias individuales en la participación política. Un estudio (Caprara, et al., 2002) arrojó que los factores Extraversión [extrovertido] y Amabilidad eran los más influyentes a la hora de elegir candidatos/as y votar. Aquí entramos en una cualidad inevitable de análisis: el carisma, la capacidad de comunicación y empatía del actor político. “La relación es esperable puesto que aquellas personas que se auto presentan como extrovertidas suelen destacarse en actividades que requieran interacción con los demás” (Ob. Cit. McCrae, 1996; Borders 2012 en Simkin et al., 2020).