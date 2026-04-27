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Operativo para liberar naves retenidas en zona contaminada de Amazonía de Perú deja policía muerto

LIMA (AP) — Un agente muerto y otro herido dejó un enfrentamiento el lunes en un río de la Amazonía durante una operación policial que buscaba liberar dos embarcaciones que transportaban petróleo y habían sido retenidas por indígenas en reclamo de dinero para compensar la persistente contaminación petrolera, informaron las autoridades.

Fernando Mego, jefe de la región policial Loreto, dijo a la agencia estatal Andina que el agente Carlos Nayra, de 29 años, falleció por disparos registrados en las inmediaciones de la comunidad nativa Providencia, ubicada a orillas del río Corrientes y que se ha quejado por más de dos décadas de sufrir contaminación petrolera. Otro agente quedó herido por arma de fuego.

La fiscalía indicó en sus redes sociales que se logró el rescate de tres de las cinco personas que formaban parte de la tripulación pero continúan “las acciones para la ubicación y liberación de las demás”.

Las autoridades policiales indicaron que las embarcaciones, que estaban bajo control de la comunidad desde el 12 de abril, pertenecen a la empresa de transporte de combustible RICSA y llevaban 10.500 barriles de petróleo. De acuerdo con la policía, los representantes de RICSA indican que los indígenas estarían solicitando más de 573.000 dólares para liberar las embarcaciones.

The Associated Press intentó comunicarse con RICSA para obtener detalles, sin lograrlo por el momento.

En 2025 las autoridades de Providencia viajaron hasta la capital de la región Loreto para quejarse de una embarcación que se hundió dejando petróleo en el río Corrientes del cual los pobladores extraen agua y pescados. Al igual que otras comunidades que se han quejado ante la prensa por décadas de contaminación de hidrocarburos, sostuvieron que las autoridades no remedian la contaminación que les provoca varias enfermedades de forma continuada, incluidas diarreas, enfermedades en la piel y complicaciones en varias partes del cuerpo.

En 2025 decenas de pobladores de Providencia también interceptaron seis barcas que trasladaban 12.000 barriles de petróleo crudo, reteniendo a 30 tripulantes. Las embarcaciones transitaban por el río Corrientes rumbo a una refinería ubicada en Iquitos, la capital de la región Loreto.

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