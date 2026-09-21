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Operador de 314 sucursales de Wendy's en EEUU se acoge a protección por quiebra

Uno de los mayores franquiciatarios de Wendy’s en Estados Unidos solicitó protección por quiebra después de que la cadena de restaurantes intentara rescindir su contrato de franquicia.

ARCHIVO – Un letrero sobre un restaurante Wendys, el 25 de febrero de 2021, en Des Moines, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo)
ARCHIVO – Un letrero sobre un restaurante Wendy's, el 25 de febrero de 2021, en Des Moines, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo) AP

Meritage Hospitality Group, que opera 314 restaurantes Wendy’s en 15 estados, indicó en un comunicado la semana pasada que tiene la intención de seguir operando sus restaurantes y pagando a sus 9.000 empleados durante el proceso de quiebra.

Meritage, con sede en Grand Rapids, Michigan, presentó su solicitud de quiebra ante un tribunal federal en el oeste de Michigan el 17 de septiembre. Según documentos judiciales, Wendy’s presentó un aviso de rescisión del contrato de franquicia de la empresa “con efecto inmediato” el 16 de septiembre.

Según los documentos presentados ante el tribunal, Wendy’s sostiene que Meritage adeuda 27,4 millones de dólares en regalías y comisiones, y 119,5 millones de dólares en comisiones por operaciones continuas, que las empresas cobran a los franquiciatarios cuando cierran locales. Meritage cerró 60 locales de Wendy’s con bajo rendimiento a finales del año pasado como parte de una reestructuración.

Consultada el lunes para que comentara sobre Meritage, Wendy’s afirmó que su enfoque es “fortalecer la salud a largo plazo de la marca”.

“Trabajamos con esta organización franquiciada y sus acreedores durante más de un año para encontrar una vía sostenible hacia adelante”, señaló la empresa. “En última instancia, dadas estas circunstancias, determinamos que la rescisión era el curso de acción apropiado”.

Las acciones de Wendy’s subieron un 1% en las operaciones de la tarde del lunes.

Michigan es el mayor mercado de Meritage, con 54 locales de Wendy’s, además de cinco restaurantes Morning Belle y Blue Porch Bar & Grill. La empresa también opera 44 Wendy’s en Georgia y en Florida, 29 en Connecticut, 24 en Tennessee, 23 en Oklahoma y menos de 20 en cada uno de estos estados: Arkansas, Indiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Virginia.

Wendy’s, con sede en Dublin, Ohio, ha tenido dificultades durante varios años debido a locales anticuados, altos precios de la carne de res y una intensa competencia. La empresa cerró 240 restaurantes en 2024 y a principios de este año dijo que planeaba clausurar hasta 358 locales durante el período.

Las ventas en Estados Unidos en establecimientos comparables de Wendy’s cayeron un 7% en su trimestre más reciente.

“Wendy’s es una marca icónica con activos excepcionales. Hoy, claramente, no estamos rindiendo a nuestro potencial”, manifestó el presidente y director ejecutivo de Wendy’s, Bob Wright, en un comunicado el mes pasado. Wright se incorporó a Wendy’s en mayo tras haberse desempeñado previamente como director ejecutivo de Potbelly.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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