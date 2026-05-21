ONU expresa preocupación por decreto que incluye matrimonio infantil en Afganistán

El gobierno rechazó las acusaciones, al afirmar que el decreto se ajusta a la ley islámica e insistir en que el país ya ha prohibido el matrimonio forzado de niñas.

El Ministerio de Justicia de Afganistán publicó la semana pasada el Decreto N.º 18 “sobre la separación judicial de los cónyuges”, en el que se establecen normas para la separación de una pareja casada. Entre sus disposiciones más controvertidas, indica que el silencio de una niña al llegar a la pubertad puede interpretarse como consentimiento para el matrimonio. También incluye una sección sobre la separación de niñas que alcanzan la pubertad y están casadas, lo que “implica que el matrimonio infantil está permitido”, señaló en un comunicado la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.

Las mujeres y las niñas ya enfrentan una discriminación generalizada en Afganistán, con leyes que dictan cómo deben vestirse y comportarse. Tienen prohibido asistir a la escuela secundaria y a las universidades y desempeñar la mayoría de los trabajos, así como participar en casi todas las actividades de ocio, incluidos gimnasios, salones de belleza e incluso parques públicos.

“El Decreto N.º 18 forma parte de una trayectoria más amplia y profundamente preocupante en la que se están erosionando los derechos de las mujeres y las niñas afganas”, declaró Georgette Gagnon, representante especial adjunta del secretario general de la ONU y funcionaria a cargo de la misión de la ONU en Afganistán, conocida por sus siglas UNAMA.

Aunque la ley permite que las mujeres se separen de sus esposos, les dificulta mucho más hacerlo que a los hombres.

El decreto “funciona dentro de un marco profundamente desigual: mientras los hombres conservan el derecho unilateral al divorcio, las mujeres deben recurrir a vías judiciales complejas y restrictivas para separarse de un cónyuge”, indicó UNAMA. “Esta situación refuerza la discriminación estructural y limita la autonomía de las mujeres en asuntos fundamentales para su dignidad, seguridad y bienestar”.

Tras tomar el poder en Afganistán después de la caótica retirada de las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en 2021, los talibanes habían anunciado ciertos derechos limitados para las mujeres, al emitir un decreto que incluía el derecho de las mujeres a una herencia y a rechazar el matrimonio. Sin embargo, “decretos sucesivos han socavado estas protecciones”, señaló UNAMA.

La miríada de restricciones impuestas por el gobierno “ha privado a millones de mujeres y niñas afganas de su derecho a la educación, ha debilitado la participación económica y ha profundizado la pobreza, con consecuencias a largo plazo para el desarrollo de Afganistán”, añadió.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihula Muyahid, rechazó las críticas y declaró a la emisora estatal RTA durante una entrevista que las objeciones de “quienes contradicen la religión del islam no son nuevas y no debemos prestarles atención”, informó RTA.

Muyahid señaló que el líder supremo de Afganistán, Hibatula Akhundzada, ya emitió un decreto anterior que prohíbe el matrimonio forzado de niñas. Los tribunales afganos y el Ministerio de la Virtud y el Vicio del país han investigado miles de esos casos solo en el último año, afirmó, “lo que demuestra la preocupación del Emirato Islámico por los derechos de las mujeres”.

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Becatoros reportó desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP