O'Neill y Mayo pegan vuelacercas seguidos, Taveras logra otro jonrón y Orioles vencen a Angelinos

El dominicano Leody Taveras, de los Orioles de Baltimore, festeja con Gunnar Henderson, después de batear un jonrón de dos carreras ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Pese a desprenderse de varios jugadores clave antes de la fecha límite de canjes que venció el lunes, los Orioles siguen de lleno en la pelea por el comodín de la Liga Americana tras ganar los dos primeros juegos de esta serie ante los colistas Angelinos.

Baltimore (56-58) buscará completar una barrida de tres juegos este jueves. Con una victoria, los Orioles se colocarán a un juego de la marca de .500, en la que no se sitúan desde el 30 de abril.

Es un panorama sorprendente para un equipo que traspasó al receptor Adley Rutschman, al jardinero Taylor Ward y a los lanzadores Tyler Wells y Dean Kremer.

El abridor de Los Ángeles Reid Detmers (3-8) otorgó una base por bolas con un out a Gunnar Henderson en la cuarta entrada, antes de que O’Neill destrozara una recta muy por encima de la barda del jardín izquierdo —su noveno jonrón de la temporada y el segundo en dos días.

Mayo siguió con un batazo hacia la misma zona, apenas un poco más largo, a una distancia estimada de 436 pies.

El dominicano Leody Taveras añadió un jonrón de dos carreras como emergente en la octava entrada para ayudar a sentenciar la 17.ª victoria de los Orioles en 27 juegos.

Rogers (7-7) fue retirado después de permitir un sencillo en el comienzo del séptimo inning. Toleró dos carreras, logró nueve ponches (su máximo número en la campaña) y no dio bases por bolas.

Alex Hoppe, adquirido de Boston en el canje por Rutschman, tomó el relevo y permitió un sencillo impulsor del emergente Wade Meckler que acercó a los Angelinos a 3-2.

El dominicano Yennier Cano trabajó la octava entrada y Andrew Kittredge consiguió tres outs para su quinto salvamento.

El quisqueyano José Siri conectó un jonrón por los Angelinos, que han perdido 10 de 12 compromisos.

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FUENTE: AP