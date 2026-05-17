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OMS declara emergencia global de salud por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

ABUYA, Nigeria (AP) — El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el domingo que el brote de la enfermedad del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda es una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras registrarse más de 300 presuntos casos y 88 muertes.

Una niña se desinfecta las manos frente al Hospital Musulmán de Kibuli, el sábado 16 de mayo de 2026, en Kampala, Uganda. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)
Una niña se desinfecta las manos frente al Hospital Musulmán de Kibuli, el sábado 16 de mayo de 2026, en Kampala, Uganda. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) AP

En una publicación en la red social X, la Organización Mundial de la Salud indicó que, a pesar de ser una emergencia, el brote no cumple los criterios de una emergencia pandémica como la pandemia de COVID-19, y desaconsejó el cierre de fronteras internacionales.

El ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

Las autoridades sanitarias han confirmado que el brote actual es causado por el virus Bundibugyo, una variante rara de la enfermedad del ébola para la cual no existen tratamientos ni vacunas aprobados. Aunque ha habido más de 20 brotes de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, esta es apenas la tercera vez que se reporta el virus Bundibugyo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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