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Olson, Harris y Albies pegan jonrones y Bravos vencen 5-3 a unos Mets en crisis

ATLANTA (AP) — Matt Olson conectó dos jonrones, Michael Harris II añadió un cuadrangular de dos carreras y Ozzie Albies también se voló la barda, mientras los Bravos de Atlanta potenciaron su juego de poder para vencer el viernes por la noche por 5-3 a los Mets de Nueva York.

Michael Harris II (23), de los Bravos de Atlanta, reacciona junto a Dominic Smith (derecha) tras conectar un jonrón de dos carreras en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Metis de Nueva York, el viernes 3 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard)
Michael Harris II (23), de los Bravos de Atlanta, reacciona junto a Dominic Smith (derecha) tras conectar un jonrón de dos carreras en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Metis de Nueva York, el viernes 3 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard) AP

Los Bravos lideran por tres juegos a Filadelfia, segundo lugar, en la División Este de la Liga Nacional, pese a llegar a la serie de cuatro encuentros con marca de 5-14 desde el 9 de junio.

Nueva York cayó a 16 juegos por debajo de .500 por primera vez desde 2018.

Los Bravos recuperaron su poder con los cuatro jonrones. No habían conectado tantos como tres cuadrangulares en un juego desde una victoria 5-2 en Cincinnati el 30 de mayo.

El venezolano Ronald Acuña Jr., quien está fuera desde el 10 de junio por una distensión en el tendón de la corva izquierdo, conectó dos de los jonrones en el juego del 30 de mayo.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras por los Mets.

El derecho de los Braves Grant Holmes (5-4) permitió cinco hits y dos carreras, una limpia, en cinco entradas. El cubano Raisel Iglesias cedió un sencillo impulsor de carrera a Bo Bichette en la novena antes de conseguir su 17mo salvamento.

El derecho de los Mets Christian Scott (2-1) permitió tres carreras con dos hits y cuatro bases por bolas en cuatro entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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