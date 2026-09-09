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Okamoto y Smith conectan jonrones y Azulejos se imponen 4-2 sobre Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Kazuma Okamoto y Josh Smith conectaron jonrones, José Soriano trabajó siete entradas en las que permitió dos carreras, y los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 4-2 sobre los Atléticos de Oakland.

Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, pega un sencillo ante los Atléticos, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, pega un sencillo ante los Atléticos, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Toronto (72-73) está a un juego y medio de los Guardianes de Cleveland en la disputa por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Smith, quien fue traspasado desde los Rangers de Texas el 3 de agosto, inauguró la pizarra en la segunda entrada con un batazo de 360 pies para darle a Toronto una ventaja de 1-0. En sus 20 juegos con los Azulejos, suma cinco jonrones.

En el siguiente turno al bate, Okamoto conectó el 30mo jonrón de su temporada de novato. Se une al primera base de los Medias Blancas Munetaka Murakami como los únicos peloteros japoneses en lograr la hazaña en sus campañas de novatos.

El hito también marcó la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que tres novatos han conectado 30 o más jonrones en la misma temporada. El otro es Sal Stewart, de Cincinnati.

El mexicano Alejandro Kirk conectó un sencillo impulsor de una carrera, y Smith cerró la anotación al batear para una doble matanza que produjo una carrera.

El dominicano Soriano (12-7), quien también fue traspasado desde los Angelinos de Los Ángeles el 3 de agosto, ponchó a tres y permitió seis hits. Spencer Miles lanzó dos innings sin permitir hits para su segundo salvamento de la temporada.

El abridor de los Atléticos, Jack Perkins (3-11), permitió las cuatro carreras con siete hits y ponchó a tres.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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