Okamoto fija récord de novato de Azulejos con su 25to jonrón; Toronto vence 10-5 a Rays

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El mexicano Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto, festeja su jonrón de dos carreras ante los Rays de Tampa Bay, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Con esta victoria en el primer encuentro de su serie ante los líderes de la Liga Americana, los Azulejos han ganado 13 de sus últimos 19 juegos.

Okamoto le dio a Toronto una ventaja de 7-3 mediante su jonrón en la quinta entrada, con el que superó la marca del equipo que tenía Eric Hinske. Brett Bateman añadió un sencillo impulsor antes de que Smith enviara la pelota por encima de la barda del jardín derecho, para cerrar la anotación de los Azulejos.

George Springer conectó un sencillo impulsor en la primera entrada, y el dominicano Jesús Sánchez agregó un doble productor de una carrera. El mexicano Kirk amplió la ventaja en la tercera con su jonrón entre el jardín izquierdo y el central.

Kirk también remolcó una carrera con un sencillo en la cuarta y Bateman anotó otra con un lanzamiento descontrolado del abridor de los Rays, Nick Martinez (12-4).

El dominicano José Soriano (10-6) permitió tres carreras y nueve hits en cinco entradas, y ponchó a dos.

Los Rays anotaron su primera carrera con un lanzamiento descontrolado, y Taylor Walls acercó a Tampa Bay a tres con un sencillo de dos carreras. Cedric Mullins y Richie Palacios conectaron elevados de sacrificio en la octava.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP