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Ohtani sigue encendido, Freeman pega jonrón de 2 carreras y Dodgers superan 6-5 a D-backs

PHOENIX (AP) — Shohei Ohtani conectó un doble y un triple, además de impulsar dos carreras para mantenerse encendido con el bate, y los Dodgers de Los Ángeles resistieron al final para superar el martes 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de anotar en un sencillo de Mookie Betts ante los Diamondbacks de Arizona, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de anotar en un sencillo de Mookie Betts ante los Diamondbacks de Arizona, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Freddie Freeman sacudió un jonrón de dos carreras, también por Los Ángeles.

Ohtani — cuatro veces nombrado el Jugador Más Valioso — batea de 26-12 (.462) en sus últimos seis juegos, incluidos dos dobles, un triple y dos jonrones.

Los Ángeles ha ganado 15 de sus últimos 19 juegos.

Los Dodgers se adelantaron 2-0 en la primera entrada, cuando Freeman disparó su noveno jonrón de la campaña a las gradas del jardín derecho, remolcando a Ohtani, quien abrió el juego con un doble por la línea del jardín derecho.

Fue parte de una noche de tres imparables para Freeman.

Ohtani formó parte de otro repunte ofensivo en la segunda, al conectar un triple de dos carreras hacia la pradera derecha que puso el duelo 4-0.

El cubano Andy Pages añadió un elevado de sacrificio y Mookie Betts pegó un sencillo impulsor en la séptima entrada para ampliar la ventaja de Los Ángeles a 6-2.

Tanner Scott se encargó del noveno episodio. Se sobrepuso a un sencillo con un out por parte del venezolano Ildemaro Vargas, para apuntarse su sexto salvamento en siete oportunidades.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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