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Ohio reduce zona de evacuación tras fuga en tanque químico

TOLEDO, Ohio, EE.UU. (AP) — Las autoridades en Ohio redujeron el jueves la zona de evacuación alrededor de un tanque químico que se rompió a principios de semana.

Toledo Fire & Rescue redujo la zona de evacuación de un radio de media milla (0,8 kilómetros) alrededor del sitio de MC Tank Terminal a un radio de un cuarto de milla (0,4 kilómetros). La orden de evacuación seguirá vigente hasta que haya pasado el riesgo de explosión, indicaron las autoridades en un comunicado de prensa.

Los residentes y negocios en esa zona deben permanecer evacuados, pero quienes estén fuera de ella pueden regresar. Una orden de permanecer resguardados ya se había levantado la noche del miércoles.

La ruptura ocurrió tarde la noche del martes. MC Tank Transport informó que el tanque contenía metacrilato de glicidilo, que describió como “un químico industrial utilizado para hacer que ciertos plásticos, pinturas y recubrimientos funcionen mejor”.

Los líderes de la ciudad estaban permitiendo que el químico se ventilara en lugar de intentar detener la fuga, al señalar que eso sería más peligroso. El comunicado indicó que el tanque todavía estaba liberando material el jueves, pero que se había ralentizado de manera significativa y que la temperatura del tanque seguía bajando.

El riesgo de explosión disminuye a medida que baja la presión del tanque, y los equipos se preparaban para ingresar con la esperanza de transferir el control del sitio de vuelta al propietario para la limpieza el jueves, señaló el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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